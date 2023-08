FCK-spillers kæreste chikaneret: - Det er ulækkert

At vinde over Sparta Prag i tirsdagens Champions League opgør var ikke helt uden kvaler for FC Københavns Denis Vavro.

Både på og uden for banen.

For på tribunen sad Denis Vavros kæreste, den tjekkiske mediepersonlighed Šárka Peková, og så til, mens hendes samlever udgik med en skade, alt imens hun var indlagt til at blive tilråbt på stadion af Sparta Prag-fansene.

Modbydeligt had

Det fortæller Peková til mediet TNCZ.

- Jeg gik ikke frivilligt på stadion, for jeg vidste, at fansene ville synge om mig, siger Šárka Peková.

- Og jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver underlagt så modbydeligt et had.

- Det hører absolut ikke hjemme i fodbold. Det er faktisk ulækkert, når en spillers kæreste bliver fornærmet på stadion.

Gul billet

Ud over at være et offentligt kendt ansigt i hjemlandet er Šárka Peková også en deklareret tilhænger af byrivalerne fra Slavia Prag og følger holdet på Fortuna Arena, når hun altså ikke er i København for at tiljuble kæresten på det danske nationalstadion.

Ifølge Pekova så var fansene ude på at tirre Denis Vavro til at se rødt med de fornærmende tilråb, men som hun ser det, var Denis ikke alt for påvirket af fansene.

Vavro fik dog en gul billet i første opgør mod de tjekkiske mestre, så der har nok været klare instrukser fra cheftræner Jacob Neestrup på at holde sig i skindet.

Denis Vavro holdt sig i skindet i andet opgør, men i første fik han en ostemad af dommer Benoît Bastien. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Rapsang om kæresten

Tilhængerne af den spartanske Prag-klub er også gået et skridt ekstra for at ytre deres utilfredshed over den tjekkiske mediepersonlighed.

Rapper og Sparta Prag-fan Ca$hanova Bulhar har nemlig leveret et fast segment til Šárka Peková-bashingen med en rapsang af samme navn som mediepersonligheden.

Rettens vej

'Šárka Peková'-sangen udstiller og portrætterer et billede af Denis Vavros-kæreste som en berømtheds- og pengehungrende igle, der vil gøre alt for at blive set og hørt.

Peková har i den anledning overvejet at gå rettens vej for at sagsøge den tjekkiske rapper for injurier, men der er endnu ikke landet noget søgsmål.

