FCK spøger: Dét er problemet

Thomas Delaney til Hoffenheim på en lejeaftale i foråret.

Det var meldingen fra flere tyske medier torsdag morgen.

Og opfattelsen fra en række tyske pressekilder, der følger Hoffenheim meget tæt, er, at det kommer til at ske.

Thomas Delaney ser ikke ud til at have en sportslig fremtid i Sevilla. Spørgsmålet er, om han vil udlejes til Hoffenheim eller hjem til FC København. Foto: Jens Dresling

Det er indlysende, at det er skuffende og frustrerende for de FCK-fans, der havde håbet og troet, han ville vende hjem til klubben allerede her i januar i jagten på det mesterskab, der lige nu er hele otte point væk.

Men intet i fodboldens verden er sikkert, før papirerne er underskrevet.

For i kulissen lurer stadig FC København.

Det helt åbne spørgsmål lige nu: Hvordan reagerer sportschef Peter Christiansen?

Han må i hvert fald indse, han skal alvorligt til lommerne, hvis Thomas Delaney skal hentes til FC København her i januar, som der har været en forventning om.

Som Ekstra Bladet forstår det, handler det om et beløb mellem 25-30 mio. kr., som Sevilla kræver for at slippe danskeren permanent.

Thomas Delaney kommer hjem til FCK før eller siden. Spørgsmålet er bare om det sker allerede i januar-vinduet.

Ikke fordi Sevilla har tænkt sig at bruge Delaney, men i langt højere grad fordi han repræsenterer en stor værdi for klubben, der for kun halvandet år siden betalte 45 mio. kr. for ham i Dortmund.

Nu skal Peter Christiansen så gøre op med sig selv, om han vil investere nogle af Victor Kristiansen-millionerne i at blive en af de mest populære sportschefer i nyere FCK-historie, hvis han henter Thomas Delaney hjem til klubben i slutningen af januar-vinduet.

Det kan naturligvis også ende i en FCK-lejeaftale med købsoption til sommer, men det giver langt mere mening med en permanent transfer her og nu, fordi det forholdsmæssigt vil være dyrt for FC København at smide et større millionbeløb i en lejeaftale, før et køb realiseres til sommer.

Et stort pokerspil venter om Thomas Delaney de kommende dage. Foto: Lars Poulsen.

Når Delaney træffer den endelige beslutning om at vende hjem til FC København, er han indlysende også indstillet på, at det betyder en helt anden lønpakke.

For så er det definitivt farvel til en løncheck på omkring 35 mio. kr. om året, som han menes at tjene i Sevilla.

Men det er helt naturligt, at han i FCK vil havne i samme lønkategori som Andreas Cornelius, der får i niveauet en mio. kr. om måneden - altså 12 mio. kr. om året.

Thomas Delaney kan ikke komme på forskerordningen, fordi han ikke har været uden for Danmarks grænser i ti år, som det kræves nu.

Der venter et gigantisk pokerspil om Thomas Delaneys fremtid de kommende dage, frem mod transfervinduet lukker natten til onsdag.

