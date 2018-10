FCK-stjerne afviste Ståle: - Han ødelagde en hel jul

Skov-huggeren: Robert Skov ville hellere til udlandet end FC København, men det lykkedes københavnerne at få ham til at skifte mening, og det er begge parter meget tilfredse med

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København har fået sin helt egen skovhugger.

Robert Skov har et spark, som samtlige Superliga-målmand frygter, og søndag i Parken gik det ud over Patrik Carlgren.

Randers-keeperen kunne ikke fange Skov-hugget midt i 2. halvleg, og så var det opgør afgjort.

Robert Skov kunne lade sig klappe fra banen og fik et kærligt klap og et ordentligt smil fra manager Ståle Solbakken.

Artiklen fortsætter under billedet...

Robert Skov leverede en stærk indsats mod Randers og fik Ståle Solbakken til at smile. Foto: Lars Poulsen

Der er ingen tvivl om, at nordmanden er glad for kantspilleren fra Silkeborg. Det var noget lidt andet sidste jul, hvor Skov frustrerede Solbakken.

FCK var på desperat jagt efter to kantspillere i transfervinduet. De blev på målstregen snydt for paraguayanske Jesús Medina, og Robert Skov så også ud til at glippe.

- Han ødelagde en hel jul for mig, for han kunne ikke bestemme sig for, om han ville til 2. Bundesliga eller til FCK.

- Jeg arbejdede døgnet rundt på den handel, men vi fik nej fra Robert. Han ville hellere til udlandet, sagde Ståle Solbakken efter 4-0-sejren over Randers FC.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jubel i Parken efter Robert Skovs 3-0-scoring. Foto: Lars Poulsen

Ståle Solbakken tog dog ikke Skovs nej for et nej.

Han blev ved med at bearbejde både Rober Skov og Silkeborg-spillerens agent, men det var op ad Himmelbjerget for FCK-manageren…

- Han svarede irriterende langsomt på mange af beskeder, jeg skrev. Han er lidt jyde i sine tilbagemeldinger. Det gik utroligt langsomt, syntes jeg.

- Men vi klarede at vende det. Det var en hård kamp, men jeg tror, at han og hans agent alligevel syntes, at det var en god idé. Så det glippede heldigvis ikke, og det, tror jeg, at han også er glad for, sagde Ståle Solbakken, der kun kan komme på en enkelt spiller fra sin trænertid med et bedre spark end Skov:

- Lukas Podolski. Han skyder lige så hårdt og nok lidt mere præcist. At se ham til skudtræning i Køln var helt sygt.

- Robert har lidt af det samme. Han er tæt på.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ståle Solbakken har kun haft én spiller med et bedre spark end Robert Skov: Den tyske landsholdslegende Lukas Podolski, der i mange år var en stor mand i Køln. Foto: Frank Augstein/AP

Robert Skov, der blev matchvinder i tillægstiden i torsdagens Europa League-kamp i Bordeaux, har taget noget store skridt i denne sæson.

U21-landsholdsspilleren er blevet bedre til at komme i farlige positioner, hvor han kan bruge sin tordenstøvle.

Som Ståle Solbakken noterede, ser det farligt ud, hver gang han har bolden.

- Jeg har arbejdet hårdt med trænerne for at bringe mig selv i farlige situationer og komme tættere på målet.

- Så cadeau til dem og mine holdkammerater. De gør mig til en bedre spiller, sagde den 22-årige højrekant, der ikke har fortrudt, at han i januar ændrede sit nej til et ja:

- Det var dem, der ville mig allermest og gav mig den bedste mavefornemmelse. Det er den største klub i Skandinavien, og det var et stort skridt for mig.

- Jeg er stolt over at spille i FCK og nyder at være her. Det er en fornøjelse hver eneste gang at gå ind i Parken, og jeg føler, at jeg altid har haft fansene i ryggen - også når det ikke har været så godt som lige nu.

Se også: Vilde Wilczek knuste Brøndbys krise

Se også: Superliga-træner: Jeg har været udsat for hetz

Stor guide: Sådan knuser du dine venner i FIFA 19