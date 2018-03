FCK-stjerne båret fra banen i store smerter: 'Knoglen stak ud'

Robin Olsen undrer sig over, at man afviklede kampen mellem AC Horsens og FC København, hvor han måtte lade sig udskifte med et skadet kraveben.

På et snedækket DS Arena i Hobro måtte FC Københavns førstemålmand, Robin Olsen, lade sig udskifte efter 38 minutter, da hans kraveben gik af led, dan han faldt ned på banen efter en redning.

Siden har han været en tur i Manchester, hvor han er blevet opereret, og nu er han atter tilbage i København, hvor han er i gang med genoptræningen. Håbet er, at han er tilbage på træningsbanen inden slutningen af april måned.

Allerede inden kampen blev sparket i gang, var den svenske landsholdsmålmand opmærksom over, at banen ikke var helt optimal at spille fodbold på.

- Jeg husker, at jeg allerede under opvarmning kunne mærke, hvor hård banen var. Jeg havde problemer med at få knopperne under støvlen til at sidde fast i jorden. Det var minus syv otte grader i luften, siger han til Aftonbladet.

Robin Olsen fortæller, hvordan han med det samme kunne mærke, at der lød et knæk, da han faldt ned på jorden. efter at have reddet et Hobro-skud.

- Det var ikke så slemt i situationen, smerten kom først nogle sekunder efter. Jeg kan ikke beskrive, hvor ondt det gjorde. Det var meget ubehageligt.

- Da jeg lå på båren, og den vuggede, mærkede jeg, hvor ondt det gjorde. Jeg forstod, at jeg ville være ude i længere tid. Knoglen stak ud, op mod skulderen. Det var ikke kønt.

FCK-keeperen undrer sig over, at man slet ikke overvejede at udsætte kampen, hvor også Mads Justesen måtte udgå med en skade kort efter Robin Olsen.

- Dagen før var der en anden kamp i ligaen, hvor det blev diskuteret, hvorvidt kampen virkelig skulle spilles.

- Der var endnu mere sne på vej dagen efter, hvor vi skulle spille, og når man tvivler dagen før, og der er lovet mere sne næste dag, så...

Alligevel ønsker Robin Olsen ikke at lægge skylden for sin skade over på hverken dommeren, der tog beslutningen om at gennemføre kampen eller andre personer.

- Når jeg sidder her skadet, er det let for mig at sige, at vi ikke burde have spillet kampen.

- Banen var hård, men den snestorm, de talte om, kom først i anden halvleg. Så det var ikke så alvorligt, at vi ikke kunne spille, men i anden halvleg måtte man afbryde kampen et par gange for at gå ind og rydde stregerne.

Skaden får ikke Robin Olsen til at frygte for sin VM-deltagelse, selvom han må sidde over i Sveriges to testkampe mod Chile og Rumænien.

