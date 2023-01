FCK-stjerne bekræfter: Forhandler med anden klub

FC Københavns stjernemålmand Mathew Ryan er ikke tilfreds med sin situation.

Slet ikke endda.

Han vil spille fast, og derfor lægger han heller ikke skjul på, at han ser sig selv skifte væk i løbet af januar, hvor transfervinduet er åbent. Det fortæller australieren i forbindelse med FCKs første rigtige træning torsdag.

- Der har været ét konkret bud. Der er forhandlinger i gang, men det er ikke endt ud med en aftale endnu, siger Ryan.

- Håber du, det bliver til en aftale?

- Ja, det ville jeg gerne have. Det håber jeg. Men der er flere faktorer involveret, så vi må se.

Så du regner ikke med at blive her?

- Man ved selvfølgelig aldrig. Men siden Kamil (Grabara, red.) kom tilbage, blev han på pladsen, så jeg skal jo gøre det, jeg kan kontrollere. Jeg skal træne godt og være klar, hvis jeg får chancen, men jeg vil udnytte, at vinduet er åbent og se, om der er en bedre løsning for mig et andet sted.

De to stjernemålmænd i FC København trænede sammen, men Mathew Ryan lagde efterfølgende ikke skjul på, at stemningen er iskold. Foto: Lars Poulsen

Iskold luft

Stemningen mellem Mathew Ryan og målmandskonkurrenten Kamil Grabara må da også siges at være under frysepunktet.

Under VM hånede polakken sin australske kollega i et tweet, efter han under VM droppede mod Argentina. Det skete i kølvandet på Ryans udtalelser om, at Grabara var førstevalget i FCK af 'politiske årsager'.

Af den grund blev der heller ikke vekslet mange ord mellem de keepere på træningsanlægget torsdag.

- Vi gav hinanden hånden, og det var det. Det er åbenlyst for alle, at vi ikke har noget forhold til hinanden, men det har aldrig påvirket træningen. Det er, som det er, og jeg fokuserer kun på fodbolden.

30-årige Mathew Ryan skiftede til FC København i august og har kontrakt med klubben frem til sommeren 2024.

