FCK-stjerne blev ramt af tragedie: - Det værste år nogensinde

- Det er med afstand det værste år, min familie og jeg nogensinde har været igennem.

Davit Khocholavas alvorlige blik siger det hele. På årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine ser FC Københavns forsvarsklippe tilbage på 12 måneders rædsel.

En rædsel, som hans familie fortsat står midt i, og som sidste år kostede hans svigerfar livet, da han forsvarede sine landsmænd i Ukraine.

- Det er et år, jeg bare gerne vil slette, hvis vi ser bort fra det, der er sket på fodboldbanen, siger Davit Khocholava til Ekstra Bladet.

Davit Khocholava er selv fra Georgien, men har familie i Ukraine og har gennem seks år selv boet i landet. Foto: Claus Bonnerup

For mens FCK sidste år kunne fejre et dansk mesterskab og i efteråret spillede store europæiske kampe i Champions League, var hverdagen præget af bekymring.

Bekymring for det land, hans familie bor i, og hvor han gennem flere år selv har haft sin hverdag, når han har tørnet ud for Chornomorets Odesa og Shaktar Donetsk.

Skal vide alt

For ham er etårsdagen ikke speciel.

Den er præcis, som alle de andre dage har været, siden den 24. februar 2022, da Vladimir Putins militær invaderede Ukraine.

- Hver dag er den samme. Jeg vågner rigtig tidligt for at følge med i nyhederne og lytter til, hvad præsidenten siger, så jeg ved, hvad der sker.

Forsvarsspilleren bruger hver morgen på samme måde, når han holder sig opdateret på situationen i Ukraine. Foto: Lars Poulsen

Davit Khocholava, der selv er fra Georgien, har brug for at få det hele med, selvom han befinder sig langt fra krig og ødelæggelse.

Han ser og læser alt, hvad der kommer fra Ukraine. Det er han nødt til, fortæller han.

- Vi er langt fra selve krigen, men jeg er nødt til ikke at separere mig fra min familie, der er i Ukraine lige nu, siger forsvarsspilleren, og tilføjer, at alle familiemedlemmer under omstændighederne har det godt.

Hustruen rejser alene

Det var en tragedie, der ramte Davit Khocholavas og hans ukrainske kone i starten af marts sidste år, da hans svigerfar mistede livet.

Om få uger tager hans hustru, Julia Khocholava, derfor også til Ukraine, men det bliver ikke med sin mand.

- Jeg ville gerne tage med hende, men det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi jeg har kampe, og det tager rigtig, rigtig lang tid at tage til Ukraine lige nu, hvor du er nødt til at køre i næsten 24 timer, forklarer FCK-stjernen.

Khocholava er fast mand i FCK's midterforsvar og kæmper lige nu sammen med klubben for at genvinde det danske mesterskab. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi havde en snak om det, og det var ikke en gang til forhandling. Hun sagde meget klart, at jeg skal passe mit arbejde, fordi jeg ikke kan ændre noget alligevel, og vi vil kunne rejse dertil sammen på et andet tidspunkt, hvor der er tid.

Fodbold er en flugt

Men selvom krigen i Ukraine praktisk talt fylder alt hjemme hos Khocholava-familien, så er det ikke noget, der tynger ham i forhold til at præstere for FC København.

Faktisk er fodboldbanen det eneste sted, hvor han kan få en pause fra alle de bekymringer og negative tanker, der fylder hver eneste dag.

- Det er uden tvivl det eneste sted, hvor jeg fuldstændig glemmer alt om det og bare tænker på at vinde.

- Den smerte og de tanker, jeg har uden for banen, giver mig bare endnu mere styrke. Det er stedet, hvor jeg kan have det sjovt, og hvor jeg bare prøver at vinde så meget som muligt.

Davit Khocholava og FC København skal i aktion igen søndag, når AaB gæster Parken.