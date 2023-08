FCK-stjerne dybt imponeret: - Det er helt ekstremt

FC København spiller med musklerne.

Mandag kunne de danske mestre præsentere endnu en forstærkning i form af den norske landsholdsback Birger Meling, og han tilslutter sig dermed en række af store transfers, som klubben har lavet i løbet af sommerens vindue.

Det glæder Rasmus Falk, der har svært ved at få armene ned.

- Der er ingen tvivl om, at lige nu, synes jeg, det er den stærkeste og bredeste trup, som jeg har været en del af i FC København, siger han til Ekstra Bladet forud for returopgøret mod Sparta Prag i Champions League-kvalifikationen.

- Hvis man kigger på offensiven, og dem jeg spiller sammen med lige nu, er det helt ekstremt, hvilket niveau vi kan kan sætte sammen.

- Jeg har spillet på sindssygt mange stærke FC København-hold, og der har været nogle år, der var bedre end andre. Men når jeg kigger på det hold, vi har nu, og på den bredde, der er på positionerne, så er det en trup, der er skruet meget godt sammen.

Kæmpe potentiale

Udover nytilkomne Birger Meling er Theo Sander, Elias Achouri og Mohamed Elyounoussi hentet til klubben, ligesom Jordan Larssons kontrakt er blevet gjort permanent.

Tirsdag aften råder FCK ikke over klubbens nye nordmand, da han ikke er spillerberettiget, men kigger Rasmus Falk længere frem, er der grund til stor optimisme.

Især hvis man får endnu bedre styr på defensiven, mener han.

- Det handler om at være stabile og ikke give for meget. For der er ingen tvivl om, at vi i nogle kampe har givet for mange chancer væk i forhold til, hvor gode vi har været, og der er stadig en masse arbejde, der skal gøres.

- Der er et kæmpe potentiale i det her hold, og når de nye spillere kommer endnu mere ind i, hvordan vi gør tingene, så tror jeg på, at vi kan tage det her hold til nye højder.

