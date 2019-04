FCK-stjerne fik comeback: - Håber på Brøndby

Superliga-topscorer Robert Skov var onsdag med i en intern træningskamp på FCK’s anlæg. Hans genoptræning er forløbet planmæssigt, og han håber at blive klar til i søndagens derby på Vestegnen

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Målmændene i Superligaen kan godt begynde at ryste i shortsene. Ligaens kanonkonge er snart tilbage…

Robert Skov fik onsdag eftermiddag comeback efter sin knæskade, da FCK spillede en intern træningskamp af en halvlegs varighed mellem spillere fra Superliga-truppen og klubbens U19-hold.

Det var med rigtige dommere og hele baduljen, og kampen var blandt andet arrangeret, så Robert Skov kunne få kamptræning på fuld bane.

Superliga-topscoreren scorede på straffespark i ’de gamles’ 3-2-sejr og virkede ikke umiddelbart plaget af den knæskade, som han pådrog sig i grundspillets sidste kamp mod Hobro midt i marts.

- Det var dejligt få noget luft i lungerne og komme ud og spille noget fodbold.

- Jeg har det okay. Genoptræningen er gået planmæssigt, og det her var et skidt i den rigtige retning.

- Og Brøndby Stadion søndag?

- Det håber jeg! Jeg vil gøre alt for at blive klar. Det er det, der er målet, siger Robert Skov til Ekstra Bladet.

Robert Skov scorede på straffespark mod FCK's U19-hold i den interne træningskamp. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Også cypriotiske Pieros Sotiriou fik spilletid efter en skadespause. Han vendte hjem fra landsholdspausen med problemer i baglåret, men er blevet sin skade kvit og scorede mod U19-holdet.

Han håber også at kunne være i spil til søndagens derby på Vestegnen.

- Pieros er 100 pct. skadefri og mangler bare tempo og kamppraksis. Med Robert må vi se. Han spillede ikke for fuldt, men han gør fremskridt.

- Det går i hvert fald ikke lang tid, før han er tilbage, siger FCK-manager Ståle Solbakken til Ekstra Bladet.

Robert Mudrazija var også med på FCK-holdet, der talte navne som Guillermo Varela, Sotirios Papagiannopoulos og Jonas Wind.

Den kroatiske midtbanemand er i sin første tid i Danmark løbet ind i flere småskader og har derfor stadig et efterslæb.

Han kommer næppe i aktion på Brøndby Stadion, selvom FCK mangler sin anfører, Carlos Zeca, der er ramt af karantæne.

Ud over Skov og Sotiriou kom Jonas Wind på scoringslisten for Superliga-holdet i den interne testkamp.

