FCK-stjerne glæder sig: - Det skulle være ret voldsomt

Det er ikke hold, der kommer til at fylde Parken, men den sportslige afdeling i FC København var ganske godt tilfredse efter Europa League-lodtrækningen i Monaco.

Efter kraftpræstationen mod italienske Atalanta kan FCK se frem til at skulle op mod Zenit, Bordeaux og Slavia Prag i Europa Leagues gruppespil.

– Jeg synes, at det er en okay lodtrækning. Umiddelbart tror jeg, at det er en gruppe, hvor alle kan tage point fra alle, og derfor kan spændingen også godt leve helt frem til sidste runde, siger manager Ståle Solbakken til FCK’s hjemmeside.

Russiske Zenit fra Skt. Petersborg må betragtes som favoritter, og københavnerne tabte 0-5 til dem i en testkamp i vinter.

– Zenit er et stærkt hold, det så vi selv da vi mødte dem i januar. Bordeaux har lige slået Monaco og ser gode ud, og Slavia Prag tænker nok, at FCK skal de i hvert fald slå – ligesom vi tænker, at vi bør slå dem, siger Ståle Solbakken, der på tilhængernes vegne glæder sig over, at de denne gang ikke skal så langt og kan se frem til at besøge nogle attraktive byer.

Spiller på milliardstadion

Viktor Fischer & co. får ikke mulighed for at lege turister, men FCK’s offensive es glæder sig over, at københavnerne skal spille nogle fede steder.

– Det er en fin lodtrækning. Det er tre stadioner, der er forholdsvis nye, så det bliver gode oplevelser, siger Viktor Fischer til FCK TV.

Særligt Zenit Arena i Skt. Petersborg glæder han sig til. Det imponerende stadion kostede over fem milliarder kr. at bygge og husede blandt andet VM-semifinalen mellem Frankrig og Belgien samt bronzekampen under sommerens slutrunde i Rusland.

– Jeg har hørt fra folk, der har spillet der, at det skulle være ret voldsomt. Jeg har også set det på billeder, og det ser rigtig fedt ud.

– Så er der det at tage til Rusland for – trods alt, siger Viktor Fischer, der sportsligt også er godt tilfreds:

– Vi har chancen for at gå videre. Vi har vist, at vi godt kan slå modstandere, der er gode – og måske også lidt bedre end os selv.

– Vi skal tro på, at vi kan gå videre. Det er målet.

