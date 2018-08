FCK-stjerne griner af snak om størrelse: - Det er useriøst

PARKEN (Ekstra Bladet): Det kan gøre ondt at spille fodbold. Spørg bare Rasmus Falk om det.

Først blev han mod OB ramt af en bold lige der, hvor en mand allernødigst vil rammes, og i weekendens derby mod Brøndby pådrog den energiske FCK’er sig så et piskesmæld i en soloulykke.

26-årige Falk måtte udgå med stærke smerter i pausen, og han er yderst tvivlsom til torsdagens Europa League-møde med CSKA Soifa i Parken.

- Det går lidt bedre, men det er ikke, fordi det er helt fantastisk. Jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været øm, og det har jeg gjort ondt.

- Der er blevet behandlet meget på det, og vi gør alt for at få det så godt som muligt. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for at blive klar, men det skal ikke være en hindring for holdet, at jeg spiller, siger Rasmus Falk til Ekstra Bladet.

Plus til den centrale midtbane

FCK’eren har stadig smerter i nakken. Når han skal dreje hovedet, skal han have resten af kroppen med, og det siger vist sig selv, at det ikke er optimalt for en fodboldspiller.

- Jeg fik et smæld, da jeg header til bolden. Jeg tænkte, at det ville gå væk, men det blev værre og værre i løbet af halvlegen, og i pausen var det slemt, siger Rasmus Falk, der derfor måtte lade sig udskifte.

Han havde - selv med hold i nakken - ellers spillet en glimrende 1. halvleg på FCK’s centrale midtbane, og den kreative fynbo er for alvor ved at bide sig fast på pladsen ved siden af anfører Zeca i maskinrummet.

Trods hold i nakken spillede Rasmus Falk en glimrende 1. halvleg mod Brøndby, men smerterne blev for stærke, og han måtte lade sig udskifte i pausen. Foto: Jens Dresling

Falk har ellers primært været kendt som en offensivspiller, der i sin første tid i hovedstaden blev brugt på kanten, men nu ser han også sig selv mere og mere som central midtbanepsiller:

- Jeg kan spille begge dele stadigvæk, men hvis jeg skal vælge lige nu, så er det mere et plus til den centrale midtbane end kanten.

'Det er bare useriøst'

Rasmus Falk er ikke til de største centrale midtbanespillere i Superligaen, men selv om man er i en lav vægtklasse, kan man sagtens udfylde pladsen.

- Jeg løber mange meter og dækker store områder. Der er ingen tvivl om, at nogle tænker, at jeg ikke vejer så meget og ikke er så stor, men det er bare useriøst.

- Kig i stedet på de kampe, jeg har spillet derinde, så kan man sige for og imod i forhold til det. Jeg synes, at jeg har bevist, at jeg kan spille derinde, siger Rasmus Falk, der ikke mener, at han har brug for en forsikring fra Falck Healthcare for at klare det noget hårdere liv centralt på banen...

- Jeg har bare været lidt uheldig. I forhold til de to situationer havde det været lige meget, hvor jeg var på banen, griner FCK'eren, inden han skal i gang med den træning, der skal afgøre, om han er klar til holdet – eller holdet i nakken fortsat holder ham ude.

FC København har et forspring på 2-1 fra det første opgør i Sofia og kan se frem til at skulle møde italienske Atalanta i playoff-runden, hvis de ekspederer bulgarerne ud.

Fyret i går - hyldet i dag: - Han tog hele runden

Se også: Vejle-træner i hårdt angreb: 'Har intet med fodbold at gøre'

FCK og Brøndby slås på transfermarkedet: Derfor får Ståle sin vilje