FCK-stjerne: - Jeg har noget at bevise

Mohamed Daramy er vendt hjem til FCK for at få karrieren tilbage på rette spor og ser Champions League som den perfekte mulighed for at bevise sit værd

Der var store forventninger og forhåbninger til unge Mohamed Daramy, da han i en alder af bare 19 år skiftede til mægtige Ajax Amsterdam for knap 90 millioner kroner.

Men efter et svært år i det hollandske er den finurlige kantspiller nu tilbage i FC København, der tirsdag tager hul på Champions League-gruppespillet.

Det er ikke mindst derfor, at lejesvenden nu igen trækker FCK-trøjen over hovedet. Han har nemlig noget, han gerne vil bevise.

- Jeg vil bestemt slå mit navn fast. Jeg vil gerne vise, at jeg sagtens kan på det her niveau, siger den unge stjerne forud for opgøret mod Borussia Dortmund.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohammed Daramy ser frem til at vise, hvad han er lavet af, når FCK tirsdag tager hul på Champions League. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

- Det betyder meget for mig. Det er også en af grundene til, at jeg er kommet hjem. At få chancen for at spille Champions League med FCK er noget, man drømmer om. Det er den største turnering og noget, som alle gerne vil spille, og nu har vi muligheden. Derfor vil man selvfølgelig gerne vise sig frem individuelt, men også som hold.

Daramy, der mest af alt bare bliver kaldt 'Mo' blandt holdkammeraterne, har da også lidt at revanchere.

Efter han i 2021 blev købt af storklubben Ajax, kom danskeren nemlig helt ned på jorden igen og kæmpede hårdt for bare at få spilletid.

Daramy startede sin professionelle fodboldkarriere i den danske hovedstadsklub, hvor han nåede at spille hele 93 kampe med 18 mål til følge, men han formåede altså ikke følge op på succesen i Holland.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mohamed Daramy er tilbage i FCK på en lejeaftale, der gælder frem til sommeren 2023. Foto: Lars Poulsen

Derfor reagerede han også hurtigt og er nu klar til at præstere på højeste niveau, når FC København skal forsøge at bide skeer med Manchester City, Sevilla og Borussia Dortmund i verdens største klubturnering.

Annonce:

I første omgang gælder det tyske Dortmund, og Mohamed Daramy glæder sig til at skulle drible rundt på Signal Iduna Park, hvor hjemmeholdet vil have et helt stadion på sin side.

- Det er en fed kulisse. Det er det, de er kendt for. Der er en masse gode fans, der laver en masse larm, men det er ikke, fordi vi ikke har prøvet larm før, så vi er klar og forberedt på det. Vi ved godt, hvilken kulisse det er, og vi skal bare fokusere på det, der foregår på banen, siger Daramy.

Opgøret mellem Borussia Dortmund og FC København fløjtes i gang tirsdag klokken 18.45.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs meget mere om FC København herunder:

Siger det klart: - Vi har ét mål

FCK-profiler fravalgt: - Noget af det hårdeste

Overrasket Cornelius: - Det kom bag på mig