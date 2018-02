FCK-stjerne jubler over drømmestart: Men her skal han blive bedre

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer fik i sin kun anden kamp som FCK’er åbnet sin målkonto.

Den 23-årige offensivspiller satte mod Randers FC et flot mål ind på kontoen, da mestrene slog bundproppen 5-1.

Fischer leverede i det helt taget en stærk præstation på venstrekanten, og det er, som om hans blotte tilstedeværelse har løftet stemningen i nationalarenaen.

Det går et forventningens sus igennem hjemmepublikummet, når han får bolden, og selv om Pieros Sotiriou scorede to gange, fik Fischer den største hyldest – og blev valgt som kampens spiller.

- Jeg synes, at vi har et vildt fedt publikum herinde, og der er blevet taget virkelig godt imod mig, sagde Fischer, der var ganske tilfreds med, at han så tidligt i FCK-karrieren fik hul på målbylden.

- Nu var det ikke kommet så vidt, at jeg var begyndt at tænke, ’jeg skal fandeme også lave mål i dag’, men jeg er glad for, at det sidder i mig at score.

Mere luft i ballonen

- Det tror jeg selv på, og det viste jeg i dag, sagde FCK’s nye kantkanon, der sammen med holdkammeraterne kørte Randers helt over i den anden halvdel af 1. halvleg.

Fire gange scorede københavnerne i den periode og grundlagde storsejren.

- Jeg er meget tilfreds med vores spil. Da vi først får det første mål, kan man godt se, at vi har mere luft i ballonen.

- Det er en sten, der falder fra hjertet. Det løsner op, og man kan se på alle, at de har det sjovere med at spille. Vi spiller mere frit, og det er fedt at se, sagde Viktor Fischer, der nyder presset i sin nye klub.

Fischer scorer til 2-0 for FCK. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Under opvarmningen kunne han lytte til, at ’det er kun sejr, der tæller’, og FCK-publikummet gentog sangen kun fem minutter inde i 5-1-opgøret.

- Det er det pres, der hører sig til. Og det skal også høre sig til, når man er i FCK. Det er kun logisk, sagde Fischer, der i årets første kamp mod Brøndby spillede helt fremme, da han kom ind.

Landsholdsreserven har det lige godt på kanten og i angrebet, og giver manager Ståle Solbakken flere muligheder.

Stadig noget at lære

FCK-bossen var ganske tilfreds med Fischers præstation i det offensive, men det tidligere Ajax-talent har ifølge nordmanden stadig noget at lære:

- Offensivt kom han til at stå retvendt mange gange, og han er sikker, da han er alene med keeperen. Men han kommer til at stå lidt forkert i defensiven indimellem.

- Han kommer til at løbe efter, fordi han er for sent på plads. Han mangler kamptræning, så han vil bare blive bedre.

Mod Randers var Fischer meget udfordrende - og nok også lidt for udfordrende efter Solbakkens smag.

- Det, der er med sådanne typer som ham, er, at du ikke skal afgøre kampe hele tiden. De bedste spillere venter på de afgørende momenter, og så afgør de kampene.

- Han kan ikke gå selv hver gang, for så orker han ikke at lave det defensive. Så det er med at finde balancen, sagde Ståle Solbakken, der gav comeback til Federico Santander i 2. halvleg.

Den store sydamerikanske angriber vil han meget gerne kunne bruge mod Atlético Madrid i torsdagens Europa League-kamp, men en duel kort før tid fik rynkerne frem hos Ståle Solbakken:

- Jeg håber ikke, at ’Santa’ fik et nyt smæld på knæet. Det er lidt af det samme, tror jeg. Vi får se.

Federico Santander skulle dog have sagt, at der ’kun’ var tale om et slag, og han skulle gerne kunne spille mod den spanske storklub i Parken.

Kahlenberg om Brøndby-stoppet: Pludselig sad jeg bare og græd

Ståle om skræksæson: Jeg har været en fiasko

Overscoringer og kæmpehandler: Her er Superligaens 13 bedste nyindkøb