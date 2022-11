FCK-stjerne kastede op: Nu forklarer han

Andreas Cornelius er ikke helt sikker på, hvorfor han pludselig skulle kaste op midt i opgøret mod Lyngby, men forsikrer om, at alt er godt. Han regner også med en VM-udtagelse mandag

- Jeg lignede måske lidt én, der har været til J-dag. Jeg har et blåt øje, og jeg knækkede mig i første halvleg.

FCK-stjernen Andreas Cornelius er i godt humør efter søndagens 3-0-sejr over Lyngby - også selvom han havde et lille uheld i første halvleg, hvor den store angriber pludselig skulle kaste op.

Men selvom det måske i første omgang gav grund til bekymring, så forsikrer Cornelius om, at alt er godt.

- Jeg ved ikke ... Jeg tror bare, det var en reaktion på nogle sprinter efter hinanden. Og så lidt mavekrampe. Så skulle der lige noget op, lyder det med et stort smil fra Cornelius.

- Og det er blå øje er Denis (Vavro, red.) haha.

Den rutinerede landsholdsangriber blev i midtugen sparet i Champions League-opgøret mod Dortmund for at kunne stå knivskarpt til søndagens Superliga-opgør mod Lyngby.

En kamp, hvor han ikke fik scoret, men ellers fik vist sig fint frem.

Nu ser Cornelius frem til mandagens VM-udtagelse, hvor han føler sig meget sikker på at være blandt Kasper Hjulmands 26 udvalgte.

- Jeg har været med i mange år nu. Det skal ikke lyde, som om jeg spiller smart, men jeg regner da med at være med. Det er det, jeg forventer, lyder det selvsikkert.

Han lægger dog ikke skjul på, at han alligevel skulle vise sig frem fra sin bedste side, efter han i en periode har siddet ude med en skade.

- Selvfølgelig er det vigtigt rent fysisk at vise, at jeg spiller næsten fuld tid. Det var en rimelig intensiv kamp, og jeg er sikker på, at jeg lagt den fysiske præstation, der skal til. Det er vigtigt. Man skal være fysisk klar og skarp.

- Der er så kort tid til, at vi skal spille VM-kampene, så der er ikke tid til at komme i form eller blive skadesfri.

Andreas Cornelius fortæller samtidig, at han ikke har fået et opkald fra Kasper Hjulmand i weekenden.

Men det er ikke noget, der ligefrem bekymrer ham.

- Nej, jeg har ikke fået noget opkald fra ham. Jeg tror, der er større chance for, at han havde ringet, hvis jeg ikke var udtaget, end hvis jeg er.