FCK-stjerne kunne ikke tro det: - Jeg lukkede bare øjnene

Denis Vavro så ikke sit eget drømmemål, da han fra distancen fik Parken til at eksplodere i 2-0-sejren over Viborg

Denis Vavro stjal på showet på ny.

Søndag aften havde han nemlig igen skruet støvlerne rigtigt på, da han med et drøn fra 35 meter, fik det meste af Parken til at tabe kæben.

Efter 2-0-sejren over Viborg havde FC Københavns nye langskudskonge svært ved at fatte, hvad han havde præsteret for anden gang på bare fem dage.

- Jeg er så glad for at score igen. I dag så jeg ikke målet. Seriøst. Jeg lukkede bare øjnene og skød, siger han med et stort smil til den skrevne presse.

- Men mon ikke, jeg får det at se på Instagram og Twitter. Det er nok over det hele igen

Ligesom for fem dage siden mod Rakow i Champions League-kvalifikationen var meldingen fra lægterne klar, når den slovakiske forsvarsstjerne havde bolden mellem fødderne.

'SKYYYD", lød det igen igen, og det får smilet frem hos Vavro.

- Det er lidt skørt. De skriger det, når jeg har bolden på egen banehalvdel. Det er skørt, men jeg så glad for at kunne score og hjælpe holdet igen.

Begejstringen var stor, da Denis Vavro igen blev helten for FC København. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Respekten er røget

Denis Vavros chef, Jacob Neestrup, er ikke helt lige så begejstret for vidundersparket. I munter tone gør han i hvert fald opmærksom på, at det ikke er en del af FC Københavns plan, at der skal sparkes fra 40 meter.

- Det er flot jo. Men respekten er åbenbart også røget. For han gør alt det, han ikke skal jo, siger Neestrup efter sløjtfløjt.

- Lad os bare anerkende, at Vavro - og Kevin Diks også - rammer den, og det er jo også en måde at åbne et forsvar op på, at de skal forholde sig til det. Så må vi leve med, at der nok ryger én ud af stadion i løbet af sæsonen.

FC København er med 2-0-sejren tilbage på førstepladsen i Superligaen. De har to point ned til FC Nordsjælland på andenpladsen.

