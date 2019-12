FCK-stjerne mandsopdækket på ferie

Det kan være farligt at sende Dame N'Doye på ferie.

Det ved Ståle Solbakken, der derfor endnu en gang har sørget for ’en barnepige’ til den 35-årige angriber.

Dame N'Doye får fornøjelse af en norsk fysioterapeut, der skal hjælpe FCK-legenden med at holde den aldrende krop kørende.

- Vi sender en med ham i ni-ti dage, så der ikke bliver noget dovenskab, sagde Ståle Solbakken med et grin efter 2-1-sejren over OB i efterårets sidste kamp.

Der er dog også en hel del alvor bag grinet.

Dame N'Doye blev i august knæskadet, og selv om han kom hurtigere tilbage end forventet, har han haltet sig igennem den sidste del af efteråret.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er Ståle Solbakkens håb, at Dame N'Doye er helt skadesfri til foråret. Foto: Liselotte Sabroe.

Knæet har voldt ham problemer, men Ståle Solbakken håber, at hans landsmand kan hjælpe N’Doye med at få styr på det drilske knæ.

- N'Doye har ikke helt været der, hvor han skal være. Nu skal han ikke tænke på træning og kampe, så han får tid til at lave sit styrketræningsprogram og får den rigtige belastning af knæet.

- Forhåbentlig får vi ham mere op i omdrejninger, end han er nu, sagde Ståle Solbakken, der tidligere har sendt den norske fysioterapeut til Senegal for at træne med den stærke angriber.

Dame N'Doye kom tilbage fra sommerferie i meget fin forfatning og havde en god opstart. Nu håber Solbakken på en gentagelse.

FCK-truppen har været hårdt ramt i efteråret, og den norske managers juleønske er ’en friskere og bredere trup’ i foråret.

Da det formentlig ikke bliver noget voldsomt aktivt transfervindue fra FCK’s side, handler det i høj grad om at få nuværende spillere klar.

- Det er vigtigt for os at få Bjelland og N’Doye tilbage i anden fysisk forfatning. Når du får så mange nye spillere og sælger så mange, er det vigtigt, at kulturbærerne er på banen oftere, sagde Ståle Solbakken, der på grund af Wind og N’Doyes skader gik over sit budget, da han hentede Michael Santos sidst i august.

- Det er for stort, og det skal helst ned. Det kommer vi nok til at gøre næste sommer, sagde nordmanden og nævnte, at tre venstre backs er en for mange.

Dame N'Doye og resten FCK-spillerne gik på ferie efter mandagens sejr i Parken og har ferie frem til 13. januar.

