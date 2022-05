FCK-stjerne opereret: Har spillet med smerter

Få dage efter FC København kunne fejre guldet, har klubbens angriber Khouma Babacar været under kniven.

Det oplyser FCK.

- Khouma Babacar har nu gennemgået en mindre operation, efter han har spillet med smerter gennem en periode. Alt gik planmæssigt, og han vil være tilbage i træning i løbet af opstarten. Get well soon, Baba, skriver klubben på deres Instagram-profil.

Artiklen fortsætter under opslaget..

Den 29-årige senegaleser var heller ikke på banen søndag mod AaB, da københavnerne sikrede sig det danske mesterskab med en 3-0-sejr. Det skete for at skåne stjernen, efter han har spillet med smerter og efter sæsonens sidste kamp altså skulle opereres.

Angriberen deltog naturligvis i guldfejringen søndag, efter sejren kom i hus.

Khouma Babacar kom til FC København i januar og er kommet på tavlen tre gange.

FC København vandt Superligaen med tre points forspring til FC Midtjylland.

