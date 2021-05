FCK-stjerne overrasket: - Det er utroligt

- Det er utroligt, at vi stadig er med i guldkampen, når man tænker på, hvor meget vi har spændt ben for os selv, siger FCK-profilen, Nicolai Boilesen

I FCK er det altid kun guldet der tæller.

Hverken sølv eller bronze kan redde noget som helst i en klub, der med længder har Superligaens største spillerbudget.

Sæsonen har hidtil været som en tur i rutschebanen for FCK-spillerne. Et håbløst grundspil og et mesterligt slutspil.

Efter grundspillet var de ti point fra guldet. Nu er mesterskabet pludselig indenfor rækkevidde, selv om der stadig skal ske et par mirakler.

- Havde du spurgt mig for fire dage siden, troede jeg slet ikke vi havde en chance for at vinde guld. Nu er muligheden til stede.

- Jeg ved godt, vi skal have hjælp fra andre og odds måske ikke er de bedste. Og det er sikkert, at de færreste tør sætte alle deres sparepenge på os som mesterhold. Men muligheden eksisterer trods alt, siger Nicolai Boilesen.

- Vi har i flere situationer spændt ben for os selv, erkender Nicolai Boilesen om forløbet på sæsonen, hvor FCK leverede et skuffende grundspil. Foto: Lars Poulsen.

Efter 2-1 over Brøndby og senest 4-2 over FC Midtjylland har FCK leveret et slutspil med 2,2 point i snit efter de ni kampe. Det har været mesterklasse i mesterskabsspillet.

- Vi har i de to kampe vist, vi har en stærk karakter. Det lover godt for fremtiden.

- Oven på en sæson med mange udsving, kunne vi godt have ønsket, vi havde ramt et stabilt niveau på et tidligere tidspunkt.

- Men vi må bare erkende, vi i løbet af den her mærkelige sæson mange gange har spændt ben for os selv, erkender Nicolai Boilesen.

FC København skal til Randers i sidste spillerunde, mens FC Midtjylland får besøg af AGF og Brøndby har også hjemmebane mod FC Nordsjælland.