FCK-stjerne ringede hjem: Hun græd næsten

24. august var en helt særlig dag for FC Københavns Davit Khocholava.

Ikke bare fordi Champions League-kvalifikationen blev en realitet efter en samlet sejr på 2-1 over Trabzonspor, men især også, fordi det skete på Ukraines uafhængighedsdag.

Et land, som den stærke forsvarsspiller har et nært forhold til, da han har boet i landet i mange år, ligesom han også har en ukrainsk hustru.

Derfor var georgieren også lynhurtig til at ringe hjem til familien, da FC København med et 0-0-resultat i Trabzon formåede at booke billet til verdens største klubturnering for første gang i seks år.

- Jeg har en ukrainsk kone, så selvfølgelig påvirker det mig. I dag er den ukrainske uafhængighedsdag, og jeg ville også lykønske hende og også min søn med den her specielle dag. Specielt i år ved alle, at det er en meget, meget speciel dag for hele det ukrainske folk. Det var personligt for mig, og jeg ville virkelig gerne kvalificere mig til Champions League og gøre min familie glad.

Davit Khocholava formåede sammen med resten af FCK-spillerne at holde Trabzonspor fra at score, og så var CL-billetten en realitet. Foto: STR/Ritzau Scanpix

- Jeg har talt med hende, og hun græd næsten. Det er en hård tid, vi går igennem lige nu, og nu er hun glad og kan fejre noget, så det er virkelig godt for mig, og det er jeg virkelig glad for.

Siden Rusland invaderede nabolandet Ukraine er mere end to millioner på flugt fra de russiske styrker, ligesom krigen har kostet utallige menneskeliv.

Tilbage i marts kunne FC København dele den tragiske nyhed, at Khocholavas svigerfar var omkommet, mens han forsvarede sine landsmænd i Ukraine.

Dermed har FCK-spilleren haft krigen tæt inde på livet. Samtidig bor hans familie også i det krigsramte land.

Davit Khocholava danner par med ukrainske Julia Khocholava.

