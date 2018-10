FCK-stjerne scannet: Slipper med skrækken

De kommende to kampe for FC København bliver uden Viktor Fischer. Han fik mandag scannet sin ankel, og her kunne sundhedsstaben i klubben konstatere, at der ikke er større skader.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Dermed slipper han i første omgang nådigt fra det, der kunne frygtes at være et overrevet ledbånd i den højre ankel.

Umidelbart sidder han derfor uden for i torsdagens Europa League-brag mod franske Bordeaux og den efterfølgende superligakamp mod Randers.

Af samme grund er han formentlig også tvivlsom til landsholdssamlingen umiddelbart efter - her møder Danmark Irland 13. oktober i Nations League.

Dog kan han formentlig være med igen, når FCK genoptager Superligaen 21. oktober i Vejle.

Offensiv-stjernen vrikkede om i søndagens 2-1-nederlag til Vendsyssel og måtte efterfølgende humpende assisteres fra banen.

Viktor Fischer tog i øvrigt en noget anderledes afsked med Hjørring - den salut kan du se her.

Se også: Viktor Fischer har brug for mirakler

Se også: Kæmpe FCK-chok: Skadet Fischer hjulpet fra banen