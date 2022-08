FCK-stjerne: Tænker ikke på Hjulmand

Kasper Hjulmand var til stede i Parken, da Mohamed Daramy gjorde comeback for FCK. Det havde kantspilleren ikke i tankerne

Mohamed Daramy er tilbage i København.

FC København har hentet kantspilleren hjem på en lejeaftale, der løber frem til sommeren 2023.

Lørdag fik Daramy 68 minutter på grønsværen i Parken, da FCK overbevisende vandt 4-1 over ærkerivalerne fra Brøndby.

Og der var massevis af klapsavler og sang til den hjemvendte fodboldspiller. En hyldest, som 20-årige Daramy havde set frem til.

- Det er noget, jeg havde glædet mig rigtig meget til. Det var en fed kulisse, og jeg var glad for at se fansene igen, lød ordene fra kantspilleren til Ekstra Bladet og den fremmødte presse efter sejren.

Daramy blev skiftet ud 22 minutter før tid, hvilket altså ikke betød det store for kantspilleren. Han er nemlig stadig en smule fra de 100 procent.

- Jeg mangler stadig noget kampform. Jeg kan også godt mærke det, men alligevel synes jeg, at det gik godt i dag. Holdet hjælper mig, og vi hjælper hinanden.

Daramy spillede en god kamp, da FC København vandt københavner-derbyet søndag i Parken. Foto: Lars Poulsen

Hjulmand i Parken

Det var foran et udsolgt publikum, at FC København og Brøndby tørnede sammen i Parken.

Derudover var den såkaldte karantæne ophævet, så udeholdet fik også lov til at have fans med på stadion.

Men det var ikke blot de mange tilhængere, der havde fundet plads i Parken. Også den danske landstræner Kasper Hjulmand var til stede.

VM i Qatar er lige rundt om hjørnet, men Mohamed Daramy tænkte ikke meget over landstrænerens tilstedeværelse.

- Det er da fedt, at han (Hjulmand, red.) kommer og ser kampene. Det er ikke noget, jeg har tænkt på lige nu. Mit hovede fokuserede bare på at få tre point, kunne bidrage og hjælpe holdet.

- Det er ikke noget, jeg har lagt min energi i. Er han her, så er han her.

Afsluttende fortæller Mohamed Daramy, at han har et mål om at komme med til VM, men spilletid ligger også i hovedet.