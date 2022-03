FCK-stjernens agent suspenderet

Akinkunmi Amoo, som FC København betalte 33 millioner kroner for, skal finde sig en ny agent efter, at hans nuværende er blevet suspenderet i et år

Den svenske agent Patrick Mörk og Hammarby IF er blevet straffet hårdt i forbindelse med en tidligere handel, hvor den nuværende FCK-spiller Akinkunmi Amoo skiftede fra Sidos FC til Stockholm-klubben.

Den unge nigerianer havde imponeret stort for sin svenske klub Hammarby, hvilket fik FC København til at slå til.

Det skriver Aftonbladet.

Da Amoo i 2020 skiftede fra den nigerainske klub Sidos FC betalte Hammarby en ugyldig kompensation til mellemmanden Patrick Mörk, hvis primære arbejde i forbindelse med Amoo-transferen havde forgået, da spilleren var mindreårig.

Dermed brød Hammarby og Patrick Mörk de internationale transfer-regler.

Hårde straffe

Hammarby kan ende med at skulle betale en bøde på 350.000 svenske kroner, svarende til godt en kvart million danske kroner.

Den høje bøde kommer på baggrund af, at Hammarby har betalt Patrick Mörk for at få transferen af den, den gang mindreårige Amoo gennemført, hvilket er ulovligt.

Den hårdeste straf går dog til Patrick Mörk, der bliver bliver udelukket for at lave agent-arbejde i et helt år.

Derudover har Mörk også modtaget ukendte beløb fra Hammarby på baggrund af Amoo's præstationer for klubben.

Også dette vil der blive slået hårdt ned på, og alt efter, hvordan Amoo's præstationer bliver vurderet af det svenske fodboldforbund vurderer Aftonbladet at bøden kan ende på et beløb mellem 370.000 - 700.000 kroner.

Den unge nigerianer havde imponeret stort for sin svenske klub Hammarby, hvilket fik FC København til at slå til.

Det nuværende førerhold i Superligaen måtte dog i den grad punge ud for det 19-årige stortalent, der blev hentet til hovedstadsklubben for hele 33 millioner kroner i januar.