FCK-stjerner kan ikke se deres børn

FC Københavns Viktor Fischer er som alle andre Superliga-spillere tvunget til selvtræning i og omkring hjemmet, så formen bliver holdt ved lige til den dag, hvor Superligaen forhåbentligt bliver genoptaget.

Viktor Fischer holder humøret oppe i en svær tid, men han er opmærksom på, at flere andre i truppen har endnu vanskeligere kår.

- Jeg tænker især på vores udenlandske spillere, som godt kunne have brug for at se deres familie, og vi har forældre til børn, som ikke er i Danmark, og som ikke kan komme i kontakt med deres børn fysisk.

- Det gør mig ret ondt i den her tid, og jeg ville virkelig ønske, at de kunne se deres familie. De havde også meget at se til i Tyrkiet (til FCK's udekamp i Europa League, red.) i forhold til, hvad der egentlig er vigtigere end fodbold lige på det tidspunkt, siger Viktor Fischer til fck.dk.

FCK-profilen der netop nåede at få comeback på Superliga-holdet, inden Superligaen lukkede ned, er helt og aldeles opmærksom på situationens alvor i Danmark og Europa i forhold til corona-smitten, og selv om han håber på snarlig fodbold, er der andre ting, der ligger først for.

- Fodbold har jo en kæmpe berettigelse, når samfundet det kører og folk skal have deres underholdning, men i sådan en situation her er fodbold bare overhovedet ikke vigtigt.

- Det sætter tingene i perspektiv, men når den her situation forhåbentlig snart driver over, og med så få sårede og døde som muligt, så er vi klar til at spille fodbold igen, og så er folk også klar til at komme og se på. Men det må vi se til den tid, siger Viktor Fischer.

FC København ligger med to spillerunder tilbage af Superligaens grundspil nummer to i tabellen - hele 12 point efter FC Midtjylland.

