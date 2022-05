FCK-stjerner trodser klubben: Fint med baneløbere

Flere gange løb fans ind på banen, selvom der fra FCK's side netop var blevet opfordret til, at de skulle blive på tribunerne

Kort efter slutfløjt, da guldet kom i FCK's hænder, løb fans fra stemningstribunen Sektion 12 ind på banen.

Det var netop det, som FCK advarede mod skulle ske tidligere på ugen.

Fansene kom tilbage på tribunen, men blot for at det senere gik galt igen, da de igen stormede banen. Fans fra andre tribuner kvitterede ved at buhe af dem.

- Jeg var ikke tæt på dem (fansene, red.). Jeg så efter min familie. Vi har lige fået en datter for tre måneder siden, så det er stort for mig. Vi har fejret det sammen, siger Kevin Diks.

- Jeg forstår også gerne, at fansene vil fejre det og gå ind på banen.

- Så det var fint med dig, at de løb ind?

- Ja ja, for mig var det fint, men jeg forstår for sikkerhedens skyld, at de bliver holdt væk.

Samme toner lød fra målmand Kamil Grabara i et fælles interview efter kampen.

- Fodbold handler om følelser. Jeg har også gjort nogle ting i mine følelsers vold, og det har ikke været mit stolteste øjeblik. Jeg bebrejder ikke fansene. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have reageret, hvis jeg var på lægterne

- Jeg vil ikke dømme dem. Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ingen problemer med det. De kommer alle sammen til stadion, og hvis tusinder af fans er på banen, så vil de fejre det med os og ikke skade os, lød det fra målmanden.

I løbet af aftenen og natten skulle de nykårede mestre fejre guldet. Kevin Diks svarede prompte på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvem han regnede med ville være mest på dansegulvet.

- Jeg tror, at det bliver Zeca.

- Hvor længe skal du fejre det?

- Jeg flyver hjem i morgen (mandag, red.), lyder det fra hollænderen. Så det bliver altså ikke alt for sent for forsvarsspilleren.

