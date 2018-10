FCK straffer usikker målmand med storsejr

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København fik rejst sig efter blamagen i Vendsyssel.

Hjemme i Parken vandt københavnerne 4-0 over Randers FC - og det endda uden at spille sig helt ud.

Faktisk var det ganske tæt den første lille time i nationalarenaen, men et par store fejl af Randers’ svenske målmand, Patrik Carlgren, gav et par lette scoringer til hjemmeholdet.

Og derfra var det cruise control for københavnerne, for hvem Robert Skov, helten fra torsdagens dramatiske sejr i Bordeaux, var bedste mand.

FCK var stadig uden den skadede Viktor Fischer, men manager Ståle Solbakken stillede ellers med hele a-kæden mod kronjyderne.

Det handlede om at gå til landsholdspause med en sejr, og fra Sektion 12 blev der da også taktfast råbt 'sejr', da kampen blev sat i gang.

FCK havde brug for tre point i toppen af tabellen. I Europa har de været overbevisende, men i Superligaen har der allerede været flere svipsere.

De hvidklædte københavnere havde et spillemæssigt overtag fra start, men første reelle mulighed tilfaldt gæsternes Saba Lobjanidze efter små tyve minutter.

Randers-profilen vandt en løbeduel med Andreas Bjelland, men vinklen blev lige spids nok, og Jesse Joronen klarede hans afslutning.

Dame N’Doye havde et halvforkølet hovedstød midt i halvlegen, og hans makker, cypriotiske Pieros Sotiriou, afsluttede halvsvagt efter en halv times spil.

Heldigvis for FCK valgte Johnny Thomsen noget febrilsk at sætte foden på afslutningen, der ellers var på vej ud til et målspark.

Det gav FC København et hjørnespark, og på det steg Dame N’Doye og pandede københavnerne i front.

To af FCK's målscorere lykønsker hinanden. Foto: Lars Poulsen

Surt for Randers FC, der indtil da havde været fint med, men FCK straffede nådesløst Thomsens paniske forsvarsspil og den skidte opdækning på hjørnesparket.

Randers var tæt på en udligning før pausen, da et indlæg fra enmandshæren Lobjanidze blev rettet af.

Men tæt under mål fik Joronen fistet bolden væk for snuden af Marvin Egho, og FCK kunne uden at have imponeret gå til pause med en smal føring.

Den var tæt på at forsvinde i starten af 2. halvleg, da sløset forsvarsspil gav Benjamin Stokke en gratis chance i FCK-feltet.

Den norske angriber tøvede dog en kende for meget, og Peter Ankersen fik kastet sig ned og blokeret forsøget.

Kort efter var Randers FC tæt på igen, da Egho blev spillet fri i dybden.

Den østrigske angriber fik taget et for langt sidste træk og skreg forgæves på straffespark efter duellen med Joronen.

Randers FC var det bedste hold i 2. halvlegs begyndelse, men FCK var det mest effektive.

Efter en lille times spil udnyttede Pieros Sotitiou skidt målmandsspil af Patrik Carlgren.

Den svenske keeper slog forbi bolden på Nicolai Boilesens indlæg, og så kunne cyprioten headede FCK foran med to.

Robert Skov var tæt på at gøre det til 3-0, men denne gang viste Carlgren godt målmandsspil og klarede i flyvende stil forsøget.

Efter 65 minutter spil var der en ny duel mellem de to, og denne gang vandt Skov. Og igen så Carlgren ikke for godt ud.

Skov-hugget røg under svenskerens armene, og så kunne de juble på Sektion 12 igen.

Målet knækkede kronjyderne, og FCK dominerede stort resten af kampen. Skov var tæt på at blive dobbelt målscorer, men Carlgren klarede med en fodparade.

Robert Skov var kampens bedste i Parken. Foto: Jens Dresling

Ti minutter før tid fik Robert Skov fortjente klapsalver, da han blev skiftet ud. Han havde gjort sit arbejde, og det havde FCK-holdet også.

Skovs afløser, Kenan Kodro, nåede at gøre det til 4-0 på hovedstød med fem minutter igen mod det modløse Randers-hold.

FC København-tilhængerne fik den krævede sejr, og Ståle Solbakkens mandskab er - i hvert fald i nogle timer - ny etter i Superligaen.

