FCK straffes: Ingen udebane-fans til kamp i Polen

FC København er blevet straffet.

De danske mestre får ikke lov til at tage fans med, når holdet på tirsdag skal til Polen og jagte billet til det eftertragtede Champions League-gruppespil.

I seneste opgør - ude mod Sparta Prag - blev der brugt pyroteknik på FCK's udebaneafsnit. Da københavnerne i forvejen har en betinget dom fra kampen mod Dortmund i seneste sæson, falder hammeren nu.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) på sin hjemmeside.

FCK er desuden blevet straffet med en bøde på 21.000 euro svarende til 156.000 danske kroner.

Der venter to opgør mod Raków Częstochowa. Første kamp er på udebane på tirsdag, mens den afgørende returkamp venter ugen efter i Parken. Den samlede vinder skal spille Champions League-gruppespil.

Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

Accepterer straffen: 'Bliv væk'

Efterfølgende har FCK reageret på dommen på sin hjemmeside.

Annonce:

'Klubben accepterer UEFAs beslutning og opfordrer alle til at blive væk fra kampen.'

'Denne dom - og de seneste klubben har modtaget fra UEFA - peger i retning af lignende konsekvenser med totalt eller delvist forbud mod at have fans på stadion til både hjemme- og udekampe, hvis brugen af pyroteknik fortsætter til de kommende europæiske kampe.'

'Derfor indskærper vi igen kraftigt, at det er helt utilstedeligt at affyre pyroteknik mod banen eller andre steder på stadion, da det er forbundet med stor risiko for andre fans, spillere, dommere og andre aktører omkring kampen.'

Det var en ekstatisk Christian Sørensen, der slyngede om sig med store ord, da han mødte Ekstra Bladet på sidelinjen få minutter efter neglebideren mod Sparta Prag var fløjtet af. Se højdepunkterne her Christian Sørensen i vild sejrsrus efter sejren i Prag: - De har så store nosser

Se alle højdepunkterne fra FCK's skæbnekamp mod Sparta Prag lige her.