FCK tæt på drømmeland

FCK står med det ene ben i endnu et gruppespil – nummer 13 de seneste 14 år – Solbakken glad for to unge FCK’er slog til på den store scene

Ståle Solbakken fik sit største ønske opfyldt.

Han ville gerne have et godt resultat og ikke mindst et udebanemål med hjem før tirsdagens returkamp i Parken.

Han fik næsten alle ønskerne opfyldt via 1-1 kampen mod Røde Stjerne fra Beograd.

Lykkelig for Wind og Holse

Det var et optimalt resultat for FCK på en dag, hvor udligningen først faldt fem minutter før tid, da Jonas Wind scorede et frækt mål på straffespark.

- Vi spillede en klog udekamp, og fik det resultat vi havde tænkt os. I pausen gjorde jeg det klart, at det var afgørende de ikke fik målet til 2-0. Jeg er glad for, at vi ikke røg i kontrafælden, siger Ståle Solbakken til TV 3 Sport efter opgøret i Beograd.

FCK-manageren uddyber:

- Mange af de unge spillere på vores hold har fået en oplevelse for livet, smiler Solbakken.

Han er specielt glad for den indsats, han så på banen fra to af FCK’s egne spillere – Jonas Wind og Carlo Holse.

- Jonas er jo en lille kunstner, mens jeg jo sige, jeg er meget glad for at se, hvor meget hår Carlo Holse har fået på brystet. Han har været vores bedste mand i opstarten, mener Ståle Solbakken.

Jonas Wind sikrede FCK 1-1 med sit mål på straffespark. Foto: Pedja Milosavljevic, Ritzau Scanpix

Fischer skal op i gear

Til trods for det fine udgangspunkt for FCK-mandskabet, så er der også lidt at tænke på for Ståle Solbakken. For venstresiden fungerede på ingen måder tilfredsstillende. Hverken Bryan Oviedo eller Viktor Fischer leverede en særlig opløftende præstation i opgøret. De fungerede slet ikke hverken offensivt eller defensivt.

- Jeg brugte Oviedo, fordi han har gode kvaliteter en mod en. I nogle momenter af kampen spillede Oviedo mere for David Moyes end for Ståle Solbakken, sagde FCK-manageren, der pointerede om Viktor Fischer:

- Vi må arbejde på at få ham op i omdrejninger hurtigst muligt.

Hvis arbejdet gøres færdig mod Røde Stjerne, kvalificerer FCK sig til det 13. gruppespil i løbet af de 14 seneste år. Imponerende, hvis det lykkes.

Nu er udsigterne gode for, at FCK får de to kampe i play-off runden mod de schweiziske mestre fra Young Boys. Hvis FCK gør arbejdet færdigt mod Røde Stjerne på tirsdag, venter Young Boys 21. august på udebane, mens det hele skal afgøres i Parken 27. august.

