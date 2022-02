FCK tager afstand fra anklager

Tirsdag morgen kunne Ekstra Bladet fortælle, at ukrainsk politi har åbnet en sag mod FC København på grund af påstået manglende betaling til agenter i forbindelse med købet af David Khocholava fra ukrainske Shakhtar Donetsk sidste sommer.

Sagen går i al sin enkelthed ud på, at et ukrainsk firma mener, at de har penge til gode, fordi de formidlede kontakt, da FCK i 2020 var interesseret i at hente den georgiske forsvarsspiller.

Handelen blev først til noget året efter - ifølge FCK uden indblanding fra firmaet, hvorfor københavnerne ikke mener, at ukrainerne har penge til gode.

Af Ekstra Bladets artikel fremgik det, at FC København ikke havde kommentarer, men nu har klubben alligevel set det nødvendigt at lægge afstand til anklagerne.

Det fremgår af en skrivelse på Twitter.

- Påstande fra en ukrainsk virksomhed omkring en manglende betaling fra FCK i forbindelse med transferen af David Khocholava bliver i dag gengivet af danske medier.

- Vi tager klart afstand fra disse anklager og afventer de Ukrainske myndigheders behandling, således at denne sag kan lukkes. Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Du kan læse artiklen, som fik FC København til tasterne, her, mens du kan se en kort gennemgang af sagen nedenfor.