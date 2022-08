FCK tager afstand fra bannere: - Helt utilstedeligt

Nogle af FC Københavns fans fremviste søndag bannere med direkte reference til en voldtægtssag i Brøndbys hooliganmiljø, og det har klubben nu set sig nødsaget til at tage afstand fra.

Det gør de i en evaluering på klubbens hjemmeside, hvor det også fremgår, at man er kede af og frustrerede over hærværket fra Brøndbys medrejsende fans.

- De bannere, der handler om en meget tragisk sag med mange ofre og pårørende, finder vi helt utilstedelige. Vi har for flere gange afholdt møder med fanrepræsentanter og gjort vores holdning omkring den sag meget klar, mens vores SLO Team løbende har fulgt op omkring det og flere gange lykkedes med deres arbejde for at undgå, at der kom bannere op.

Annonce:

- Der er intet underholdende i den sag, der har ofre og pårørende, der på ingen måde fortjener at se den slags. Vi vil gøre alt i vores magt for, at det ikke gentager sig, siger direktør i FCK, Jacob Lauesen.

En ledende Brøndby-hooligan blev 8. juni idømt forvaring i en særdeles grov sag om voldtægt og krænkelser af adskillige yngre mænd. Det er den sag, som FCK-tilhængere gentagne gange har refereret til på bannere i Parken.

Også budskabet til politiet på den helt store Olsen Banden-tifo får ord med på vejen fra direktøren. Her brugte FCK-fansene den numeriske udgave af ACAB, som står for All Cops Are Bastards (alle betjente er svin). Der stod således 13:12 på Hovedbanegårdens ur.

- Vi er for vores eget vedkommende meget kede af nogle af de budskaber, der kom fra enkelte af vores fans side. Det ene i en ellers stor og flot tifo, hvor man uden vores viden, tilsvinede politiet.

Annonce:

- Det synes vi er en helt misforstået og forkert tilgang at have til de mennesker, der er med til at gøre det muligt, at vi kan afvikle kampe som den søndag. Det tager vi, som vi også har sagt tidligere, afstand fra, og vi vil igen gøre den holdning klar overfor de relevante fanrepræsentanter, siger Jacob Lauesen.

Du kan læse mere om tifoen her.

Foto: TOBIAS JØRGENSEN/Ritzau Scanpix

Parken fik smadret 120 sæder, og det finder man sig selvsagt heller ikke i hos københavnerne.

- Vi er meget kede af og frustrerede over, at en meget lille del af dem, der var i Parken søndag endte med at kaste negative skygger over det, der skulle være en fest for en masse fodboldfans i København. De episoder, der udspillede sig i udebaneafsnittet, har Brøndby allerede kommenteret på, og vi kan kun tilslutte os, at det var langt, langt over grænsen, lyder det.

De identificerede kan se frem til en regning fra FCK.

- Heldigvis kan vi også konstatere, at situationen medførte en række anholdelser og der følger nu erstatningskrav fra vores side samt et retsligt efterspil for dem, der stod bag.

Annonce:

- Det samme gælder for dem, der smed kanonslag på banen, hvor minimum en person blev anholdt allerede under kampen. Ud over de episoder i udebaneafsnittet forløb afviklingen af kampen inde på stadion, ud fra et sikkerhedsperspektiv, godt, siger Jacob Lauesen.

Københavns Politi fortalte mandag til Ekstra Bladet, at man vil overveje at arbejde for et forbud mod udefans til fremtidige kampe mellem FCK og Brøndby i Parken.