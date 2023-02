FCK tager nyt stort skridt

FC København har tidligere udmeldt, at man inden for de kommende år vil etablere et kvindehold. Nu ansætter klubben ny projektchef

FC København tager nu næste skridt i forbindelse med etableringen af et kvindeligt fodboldhold.

Hovedstadsklubben har nemlig ansat Rebecca Steele som ny projektchef for klubbens kvindefodbold. Hun kommer fra en stilling i DBU, hvor hun har arbejdet med strategi og udvikling.

Det skriver FC København på sin hjemmeside.

'F.C. Københavns indtog kan blive en gamechanger for kvindefodbolden i Danmark,' udtaler Rebecca Steele på klubbens hjemmeside.

'Derfor er det en helt vildt interessant proces at være en del af og være med til at starte op, så retningen, fundamentet og konstruktionen bliver den rigtige at bygge på fremover.'

Fans af FC København laver flittigt tifoer på fantribunen 'Sektion 12'. Nu skal projektet med at skabe et kvindeligt fodboldhold for alvor sparkes i gang. Foto: Anthon Unger

Store ambitioner

Tilbage i oktober 2022 kom det frem, at FC København vil lave et kvindeligt fodboldhold. Det udmeldte FCK på et pressemøde, hvor klubben præsenterede hele sin strategi frem mod 2027.

Nu får processen altså et spark med ansættelsen af Rebecca Steele.

'Interessen for kvindefodbold er enormt stor, og vi har allerede mange interessante partnere, der har meldt sig på banen. Rebecca vil nu overtage styringen af projektet og bringe det i den rigtige retning, så vi skaber den bedst mulige model både kommercielt og sportsligt for kvindefodbold i København,' udtaler FCK-direktør Jacob Lauesen.

'Hun har et stort drive for at få kvindefodbolden i FCK til at være både konkurrencedygtig og bæredygtig. Vi er meget glade for at få hende med ombord,' lyder det.

Rebecca Steele tiltræder i FCK 1. marts.