FCK til statsministeren: - Svar hurtigt

Mette Frederiksen fortalte tidligere på torsdagen, at hun glædede sig til EM i fodbold og så positivt på muligheden for tilskuere til både det og koncerter.

FCK-boss Lars Bo Jeppesen, der er administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment, har bemærket ordene fra statsministeren.

- Vi noterer os selvfølgelig med glæde, at statsministeren ser positivt på, at vi senere på året kan genoptage kulturlivet, som vi kendte det før Covid-19. Men det er helt afgørende for os, at vi allerede nu ser på, hvordan vi kan begynde en genåbning af vores fodboldstadioner og ikke bliver ved med at vente eller stå bagest i køen.

- Vi har også et EM i Parken til sommer, som vi meget snart skal have afklaret, hvordan skal afvikles, så det er vigtigt, at vi får nogle svar hurtigt, siger Jeppesen til klubbens hjemmeside.

I sommeren 2020 og store dele af efteråret havde Superliga-klubberne lov til at have tilskuere inde under den såkaldte Superliga-ordning, og nu er man klar til et nyt fosøg.

- Vi anerkender, at situationen og sygdommen er alvorlig, men med de protokoller og procedurer, vi har på plads i flere skalleringer, så kan vi sagtens begynde en genåbning af fodbolden for tilskuere nu på en sikker måde. Vi skal bare have lov til at gå i gang, så er vi klar, siger Parken-direktøren.

- Det har været et langt og hårdt år for alle danskere under den her nedlukning, og vi er nået dertil, hvor vi skal have noget at glæde os til og være sammen om igen. Her spiller fodbolden og kulturlivet en kæmpe rolle. Derfor skal det prioriteres højt, mener vi. Vi arbejder hver dag for at få vores fans tilbage på tribunerne, og vi skal i gang i en fart, siger Jeppesen.

Der mangler 12 runder af Superligaen, mens EM indledes 11. juni med fire kampe i København.

