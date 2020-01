FCK tog Astana på sengen

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

ALGARVE (Ekstra Bladet): FC København kom sikkert fra start med en 1-0-sejr i test-turneringen Atlantic Cup.

Allerede efter to minutter kom danskerne foran, da de efter et gennemspillet angreb fangede Astana i ubalance i deres højre side. Michael Santos gjorde det sidste arbejde tæt under mål, og så havde de danske mestre åbnet målscoringen i Portugal.

Pieros Sotiriou ærgrede sig over en brændt chance. Foto: Tariq Mikkel Khan

FCK stillede op med Pieros Sotiriou på toppen, og han kunne ellers godt have været interessant for andre klubber i dette transfervindue.

Nicolaj Thomsen var der også lidt transfersnak om, men han skulle ikke videre og spillede ligeledes fra start mod Astana.

Kaufmann så på

Nyindkøbet fra AaB, Mikkel Kaufmann, sad på tribunen med den kommende læremester Dame N’Doye og Viktor Fischer, og de kunne se en kamp uden for mange chancer.

FCK var dog ved at kopiere første mål efter en halv times tid, men denne gang kom en modstander i vejen.

Kaufmann og N'Doye side om side. En pænt fysisk stærk angrebsduo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kazakherne har spillet europæisk gruppespil de sidste mange år, og de var egentlig et godt match for FCK.

I anden halvleg blev der skiftet ud, og her kom Carlos Zeca og Rasmus Falk på banen, dog uden det ændrede så meget i en kamp, hvor FCK var bolddominerende.

Førstnævnte tvang dog Astanas keeper ned ved stolpen efter 55 minutter, men han fik skubbet bolden forbi. Lige efter var Santos på spil igen, men også hans forsøg blev reddet.

Der var også spilletid til bare 16-årige William Bøving og 17-årige Jacob Haahr, så Ståle Solbakken var ikke bange for at blande kortene i 1-0-sejren.

FCK spiller næste kamp mandag kl. 17. Den kan du også se på ekstrabladet.dk.

