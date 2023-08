FCK-træner afviser bekymringer: - Det er respektløst

FCK-træner Jacob Neestrup afviser nu, at han har udtrykt bekymring for Andreas Cornelius' lyskeskade

Piben har fået en anden lyd hos FC Københavns cheftræner, Jacob Neestrup.

Efter søndagens sejr over Vejle udtrykte han over for Ritzau bekymring for Andreas Cornelius, efter at han igen er ude med en skade - denne gang i lysken.

Men over for Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse til tirsdagens træning i Parken, afviser Neestrup nu, at han er bekymret for sin 30-årige angriber, og desuden forstår han ikke, hvorfor pressen bliver ved at spørge ind til ham.

- Respektløst

- Du har tidligere udtrykt bekymring for Andreas Cornelius og hans skade, er du stadig bekymret?

- Nej, nej, nej. Jeg er ikke bekymret, og jeg forstår seriøst ikke, hvorfor I bliver ved med at spørge ind til ham. Det må jeg indrømme.

- Jeg synes, at det er respektløst over for Jordan Larsson, som har scoret otte mål på otte uger nu, siger han til Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse tirsdag.

- Jeg er ikke bekymret på FC Københavns vegne, vi har vist, at vi kan spille uden Andreas, ligesom vi kan spille uden mange andre. Jeg er selvfølgelig bekymret på hans vegne over, han er skadet, ligesom jeg var på Zecas og Boilesens vegne. Jeg ønsker det bedste for mine spillere, specielt dem, der også er gode mennesker, som der heldigvis er mange af.

Andreas Cornelius blev skadet i FCK's Superliga-premiere mod Lyngby. Jacob Neestrup udtalte i den forbindelse, at de ikke forventede, det ville være noget længerevarende. Foto: Jens Dresling

Kovending

Udtalelsen står i skærende kontrast til, hvad han sagde over for Ritzau lørdag, hvor han 'selvfølgelig var bekymret'.

- Jo, selvfølgelig er jeg det. Det vil være dumt at sige andet, sagde han.

I stedet giver cheftræneren nu udtryk for, at der blev lagt ord i munden på ham.

- Jeg blev spurgt, jeg har ikke selv sagt det. Jeg fik et spørgsmål, som jeg svarede på, og så blev slået op til, at jeg har store bekymringer, og det har jeg ikke, specielt ikke på FCK's vegne, siger han.

Uvis situation

Andreas Cornelius' nuværende skadessituation står stadig hen i det uvisse, og dagen inden FCK møder islandske Breidablik i returopgøret i Parken, er Jacob Neestrup ikke meget for at løfte sløret her.

Spurgt til, om han forventer, Cornelius er med i truppen igen onsdag, lød det kort:

- Vi får se.

Cornelius var dog ikke til stede på grønsværen, da pressen blev lukket ind i træningens døende minutter. Han var nemlig allerede gået ind, lød det.

Siden Andreas Cornelius vendte retur til Østerbro for et år siden, er det hans skader, der har trukket overskrifter frem for hans præstationer.

I sidste sæson blev det da også kun til spilletid i 11 Superliga-kampe.