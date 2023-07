FCK-træner roser sit holds offensiv efter målrig udesejr

FC Københavns offensiv sprudlede i Nørreskoven i Vejle.

Lørdag eftermiddag vandt FCK 3-2 ude over oprykkerne fra Vejle Boldklub, og de forsvarende danske mestre skabte også chancer til at lave flere end de tre mål.

Vejle formåede dog at gøre opgøret spændende, og FCK-træner Jacob Neestrup var særligt glad for den måde, FCK svarede igen på de to gange, hvor hjemmeholdet fik udlignet.

- Vi bevarede roen, og vi stolede på det, vi gjorde. Vi bevarede troen på, at vi nok skulle tilspille os de muligheder, som ville gøre, at vi vandt kampen, og jeg synes, vi vandt meget fortjent, siger Jacob Neestrup.

Det var specielt i første halvleg, at FCK dominerede, hvor københavnerne skabte mange chancer i kampens indledning. Rasmus Falk tilspillede sig også en kæmpe mulighed efter pausen.

Annonce:

En scoring mere havde med andre ord punkteret kampen, men i stedet blev det unødvendigt spændende, mener FCK-træneren.

- Offensivt leverede vi på et rigtig højt niveau, hvor vi havde en god balance. Vi var gode til at kombinere centralt, og specielt vores venstreside gjorde ondt på modstanderen.

- Det er jeg meget tilfreds med, og så havde jeg selvfølgelig ønsket mig et mål eller to mere, og så var det heller ikke blevet spændende, siger FCK-træneren.

Selv om det endte med at blive spændende, så formåede Vejle ikke at skabe den chance, der kunne have givet holdet point.

Vejle-træner Ivan Prelec var derfor skuffet efter nederlaget, selv om holdet gjorde en god figur.

- Jeg er stolt af dem hver dag, men vi må også acceptere, at vi tabte til et bedre hold med bedre individuel kvalitet.

Annonce:

- Jeg sidder med en følelse af, at vi kunne have taget mere med fra kampen, men vi må bare acceptere det, og det er stadig en lang sæson, siger Vejle-træneren, der må konstatere, at Vejle har nul point for to kampe.

Det bekymrer dog ikke kroaten.

- Jeg kan godt være tilfreds med indsatsen i dag, men når det hele skal gøres op, så er det pointene, der tæller. Det handler om hele sæsonen, ikke bare en kamp, og vi er klar til at kæmpe.