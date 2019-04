FCK tror ikke på guld-hjælp: - Vi skal slå Brøndby

FCK's Viktor Fischer håber, at københavnerne allerede mandag vinder mesterskabet, men han tror ikke på, at FC Midtjylland dummer sig i Farum

PARKEN (Ekstra Bladet): Mange FCK-tilhængere drømmer om at vinde guld søndag i Parken mod Brøndby, men Ståle Solbakken og Viktor Fischer vil helst have det i hus mandag aften.

- Jo hurtigere, jo bedre, sagde Solbakken, der håber, at FC Nordsjælland tager point fra FC Midtjylland mandag aften i Farum.

Så er der dømt fest i hovedstaden, selv om Viktor Fischer normalt ikke fester på en mandag …

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men vores fokus er også på, at vi skal slå Brøndby for at blive mestre.

- FC Midtjylland har ikke været den bedste udgave i slutspillet, men jeg regner med, at de tager til Nordsjælland og vinder, sagde Viktor Fischer, der lige når det kommer til mesterskaber ikke er så romantisk anlagt.

Hvad sker der, hvis … FCM slår FCN: Så er den københavnske guldfest udsat til søndag. Her vil en sejr over Brøndby sikre FCK mesterskabet. Mindre kan gøre det, hvis Midtjylland snubler i Odense. FCM spiller uafgjort eller taber i Farum: FCK er mestre. Midtjyderne vil være minimum 13 point efter med kun fire runder igen.

- Det drejer sig om stjerner på blusen, ikke om kulissen er romantisk og utrolig. Men skulle det blive det, så tager vi det med, sagde lød det fra FCK-profilen, der forventer, at han også er i FCK i næste sæson:

- Det regner jeg stærk med. Jeg skal ikke af sted, før det er det helt rigtige match, noget som hverken klubben eller jeg kan sige nej til.

- Jeg elsker at være her. Vi er ved at skrive historie og kan nå meget med det her hold - plus-minus et par spillere.

Se også: Ståle frygter topscorer-salg: - Vi skal arbejde hårdt

Se også: Superligaklub tog røven på Stig Tøfting

Se også: Dame-sjov i Parken: FCK centimeter fra guldet

'Skraldemanden' fra Vejle: Undskyld! Det er godt nok noget lort, jeg har lavet

Topscorer bor på syv kvadratmeter hjemme hos sine forældre