FCK tygger på stort Premier League-tilbud

Victor Nelssons kometagtige fremgang får nu de tunge drenge til at røre på sig - Aston Villa vil hente den 21-årige forsvarer til Premier League

Rasmus Falk imponerede stort i Europa Leauge-kvartfinalen mod Manchester United, men det er en anden FCK-spiller, der nu er smuttet foran i transferkøen med retning mod Premier League.

Victor Nelsson er netop nu ved at blive et af de helt varme navne i Premier League op mod transfervinduets lukning om otte dage.

Ekstra Bladet forstår på flere kilder, at Ståle Solbakken i disse dage tygger på et tilbud så stort, at Parken ikke kan ignorere det.

Flere mindre Premier League-klubber har signaleret interesse for 21-årige Victor Nelsson, og Aston Villa har taget teten i kampen om FCK'eren.

Med et massivt bud, som nærmer sig de ti mio. euro (cirka 75 mio. kr.), er pengene nu så store, at FC København ikke kan ignorere det.

FC København kan næsten ikke undvære stabile Nelsson: Foto: Jens Dresling

Ståle Solbakken har været aktiv op til den nye sæson med at hente spillere som Kamil Wilczek og Peter Ankersen for at rette op på sidste sæsons skuffelse i Superligaen.

Transfersummerne har været mere beskedne end normalt, og coronakrisen har ramt koncernen hårdt.

Man forventer således at komme ud af 2020 med et underskud i størrelsesordenen 150-200 mio. kr.

Derfor kan FCK heller ikke trykke delete, når buddene kommer, selv om Victor Nelsson nærmest virker uundværlig aktuelt.

FC København har skuffet i Superligaen i 2020. Ekstra Bladet går i dybden med årsagerne.

Han skiftede sidste sommer fra FC Nordsjælland for omkring 27 mio. kr.

Nelsson blev en nøglespiller øjeblikkeligt i et forsvar, hvor skaderne ramte mange forskellige.

Hele 53 FCK-kampe fra start blev det til i sæsonens løb, hvor han blev en af de mest benyttede spillere i hele verden.

Aston Villa hyrede for nylig FCK'eren Johan Lange til rollen som sportsdirektør.

Birmingham-klubbens interesse for Victor Nelsson er imidlertid ikke af nyere dato.

Klubben har fulgt den 21-årige U21-landsholdskaptajn længe, men det er først nu, at det har udmøntet sig i et konkret bud.

FC København spiller Europa League-playoff mod kroatiske Rijeka på torsdag.

Kvalificerer 'Løverne' sig til gruppespillet vil det være mindst 60 mio. kr. værd, og det vil styrke klubbens forhandlingsposition, før transfervinduet lukker mandag 5. oktober.

Se også: Suveræne Dina klar til udfordring: - En høj, rødhåret satan

Se også: Bizar skilsmisse - ville hyre lejemorder

Brøndby-braget: Den hede Agger-drøm