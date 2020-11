FCK valgte den 'bløde' mand

FCK-truppen trænger til en hovedrengøring. Der er ikke den ønskede balance i den nuværende trup, og for mange for dyre spillere leverer for lidt. Thorup skal - i samarbejde med en sportsdirektør eller et sportsligt udvalg - prøve at komme af med spillere på et svært marked. Og der skal nogle ud, så der kan komme nye ind.