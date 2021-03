FCK: 'Vi finder det bekymrende'

I søndagens derby mellem Brøndby og FCK fik Mathias Zanka et gult kort i 83. minut.

FCK har appelleret advarslen, men ikke fået medhold. Midtstopperen er derfor i karantæne søndag mod FC Midtjylland.

Klubben forklarer på sin hjemmeside, at det gule kort både under og efter kampen blev begrundet med, at Zanka kiggede på review-skærmen, men at dette ikke er en forseelse.

Desuden skriver de, at Zanka havde forladt banen og dermed er der hjemmel til at give ham et gult kort.

'Men vi finder det bekymrende, at man tilsyneladende kan tilpasse en kendelse efter omstændighederne, når man – efter F.C. Københavns opfattelse – efterfølgende bliver opmærksom på, at den besked, man har givet til spillere og andre officials under og efter kampen, ikke harmonerer med Fodboldloven,' lyder det fra FCK.

FCK-stopperen fik et gult kort for at se med på VAR-skærmen. Foto: Lars Poulsen

I FCK's protest beskriver klubben bl.a., at dommer Jakob Kehlet i forbindelse med det gule kort fortæller Zanka følgende:

- Min 4. dommer siger, jeg skal give dig gult kort. Du irriterer ikke mig, og jeg kan i hvert fald ikke høre dig sige noget. Men sådan er reglen - samt 'du må ikke kigge på skærmen'.

Dommeren er selv kommet med sin redegørelse i sagen.

'At da dommeren bliver kaldt til skærmen til review af situationen, får han efterfølgende besked fra sit team om, at den advarede spiller er løbet efter dommeren, har forladt spillepladsen og står meget tæt på review-området for at se tv-billederne.

'At det fremgår af side 118 i den danske udgave af Fodboldloven at det ikke er tilladt at forlade spillepladsen under review-processen.'

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar Fodboldens Disciplinærinstans formand Jens Hjortskov.

FCK-protest afvist: Zanka dømt ude