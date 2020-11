FCK-vikar: - Jeg har været glad for tiden ... jeg ER glad for tiden

Hjalte Nørregaard er snart fortid på bænken i Parken, men kunne godt forestille sig endda at vende tilbage som træner i Superligaen

PARKEN (Ekstra Bladet): Hjalte Nørregaards tid som vikar er snart forbi.

- Om det er godkendt, bedømmer I, men jeg vil sige det sådan her: Vi har prøvet og arbejdet hårdt og koncentreret hver evig eneste dag med de ting, vi gerne vil.

- Spillerne har gjort det godt på banen og også uden for banen. Alle har forsøgt.

- Hvordan har det været for dig?

- Det har været sjovt, spændende og udfordrende. Der er mange ting, som har givet en masse erfaring, som jeg kan tage med videre.

- Jeg tænker, at jeg er blevet en bedre træner. Jeg er i hvert fald mange erfaringer rigere efter at have været heroppe i 3-4 uger og smage på det.

- Har du fået smag på at blive Superliga-træner?

- Måske med tiden. Lige nu har jeg bare arbejdet dag fra dag. Jeg har været glad for tiden ... jeg ER glad for tiden.

Jonas Wind scorede to gange i 4-2-sejren. Foto: Lars Poulsen

- Hvad med et assistent-trænerjob i FCK?

- Alt det der er gisninger. Det kan jeg ikke rigtig forholde mig til. Jeg er rigtig glad for det job, jeg har (som U19-træner, red.). Hvad der sker i fremtiden, må vi se.

- Du har ikke på noget tidspunkt lagt billet ind på at blive cheftræner i FCK?

- Nej, fra starten har det været rimeligt klart, hvad der skulle ske. Sådan er det, lød det fra klubikonet, som meget vel kan få pokalkampen mod 2. divisionsholdet Avarta på onsdag, inden han overlader tøjlerne til Jess Thorup.

