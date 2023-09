FCK vil rykke grænserne: Smadrer snart rekorden igen

- Vi skal blive ved med at rykke grænserne for, hvad der er muligt, siger Peter Christiansen i anden del af et stort interview med Ekstra Bladet

FC København mener det alvorligt.

Med kvalifikationen til Champions League for andet år i træk skrev de danske mestre for nylig historie, der betyder, at klubben ifølge sportsdirektør Peter Christiansen er foran planen.

Men også, at FCK ikke har tænkt sig at stoppe her.

Hvad er næste skridt for FC København? Ser vi ind i, at klubben vil smide over 50 mio.