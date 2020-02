FCK vinder over Celtic og avancerer i Europa League

GLASGOW (Ekstra Bladet): Københavnske kæmper!

FCK er videre i Europa League efter en magisk aften i Glasgow, hvor de danske mestre skrev en nyt stykke klubhistorie.

Med to scoringer i kampens døende minutter sendte Biel og N’Doye FCK i 1/8-finalen - og Celtic langt ud i mørket.

Måltavlen løj ikke. 3-1. Til FCK!

Og så startede udvandringen ellers i det skotske, mens de københavnske fans sang ’farvel … farvel’ til de slukørede Celtic-fans

Stod imod

FCK startede opgøret godt på Celtic Park – eller Paradise, som de lokale ynder at kalde det imponerende stadion, der ellers ikke ligefrem kan siges at ligge i Edens Have…

Glasgow har ikke meget at byde på, men byen har dens stadioner og dens fodboldhold, og et par timer i paradis lokker altid mange til.

Der var udsolgt, og de mange Celtic-fans sang passioneret med på ’You’ll never walk alone’. Larmen, sangen, de fyldte tribuner har før rystet modstandere, men FCK stod imod.

Bagude headede og sparkede brølstærke Victor Nelsson væk, og fremme viste unge Mikkel Kaufmann pågåenhed.

Som halvlegen skred frem, fik Celtic dog et større og større overtag, og chancerne tilfaldt dem.

Udnyttede kiks

Elyounoussi sparkede over efter en svag clearing af Bengtsson, og Rogic måtte se ’Kalle’ Johnsson redde sit hovedstød med et tigerspring.

Farlige Édouard begyndte også at vise klassen og var tæt på at give Celtic en føring i halvlegens tillægstid.

Men FCK slap til pause uden at have indkasseret. De danske mestre havde dog meget vanskeligt ved at skabe noget mod de påpasselige skotter, der vidste, at de var videre, hvis de holdt FCK fra scoring.

De fik tidligt i anden halvleg bolden i nettet, men det blev korrekt annulleret, og i stedet for 1-0 til Celtic blev det i 51. minut 1-0 til FCK.

Indskiftede Michael Santos udnyttede et kiks af Simunovic, og så kunne de omkring 1200 københavnske fans for alvor høres.

Nu var det dem, der var videre.

Sidste søm i kisten

Celtic-tilhængerne forsøgte med fagter og tilråb at opildne deres grøn-hvide helte.

De angreb, men anført af giganten Nelsson stod FCK imod. Som en bister udsmider afviste den blonde forsvarer det meste, og det, der slap forbi, tog ’Kalle’ Johnsson i målet.

Ti minutter før tid satte Ragnar Sigurdsson dog hånden på et indlæg, og med hjælp fra VAR fløjtede Artur Dias et korrekt straffespark.

Édouard sendte det nonchalant i nettet til 1-1, men det var ikke længe, Celtic fik lov at juble.

For fem minutter før tid slog FCK kontra, og Pep Biel sendte bolden mellem benene på Forster, og kort efter hamrede Dame N’Doye sidste søm i Celtic-kisten.

I paradis findes som en bekendt også en slange, og torsdag aften huggede FCK tre gange iskoldt tænderne i Celtic og er videre til 1/8-finalen i Europa League med en samlet 4-2-sejr.

