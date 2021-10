FCK-ynisme: Skubber fanbasen fra sig

Analyse: Den iskolde fyring af to af klubbens sidste kulturbærere ligner et selvmål af en kynisk ledelse, der ikke forstår, at fodbold er følelser

Onsdag var den næstsidste dag i september og derfor en naturlig dato for sportsdirektør Peter Christiansen og Director of Football Operations and International Affairs Daniel Rommedahl til at overbringe fyresedler til holdleder Per Wind og Mikael Antonsson, som har titel af Football Operations Manager i FC København.

To fyringer, der er en fortsættelse af de 'omstruktureringer', som foregår i Parkens sportslige sektor og samtidig endnu et par håndtryk til de folk, der i årevis tjente under den fyrede manager Ståle Solbakken.

En ledelse har ret til at fyre. Den har også ret til at eksekvere uden at involvere den mindste snert af empati eller følelse under handlingen.

Men fodbold er bare en helt anden størrelse end den del af erhvervslivet, hvor mange af de større klubbers aktionærer og bestyrelsesmedlemmer kommer fra og da ikke mindst i Parken, hvor FCK hører til.

Med fyringen af Antonsson og Wind er der snart ryddet helt ud i den stab, der tjente under Ståle Solbakken. Foto: Jens Dresling

På flere niveauer forekommer fyringen af to af klubbens kulturbærere ikke bare kynisk men også uigennemtænkt.

Alene bedømt på de mange følelsesladede reaktioner fra fanbasen har ledelsen med sin beslutning taget endnu et skridt væk fra de fans, der i sidste ende bærer holdet. Og på den baggrund er det måske naturligt, at selvsamme ledelse for tiden overvejer at skille fodboldklubben ud fra virksomhedens øvrige dele.

På den måde kan visse af dens kynikere koncentrere sig om klorbassiner og kontortårne, mens de mere sportsligt orienterede kan bevæge sig i græshøjde med klubbens fans.

For fodbold er og bliver følelser. Masser af følelser.

Det forstod den tidligere fodboldspiller Ståle Solbakken, der i årevis satte sin egen stilling ind på at forhindre den slags rationaliseringer og overfor bestyrelsen pointerede, at hans stab ikke bestod af tal men af mennesker.

Per Wind var sidste år lidt for åbenmundet omkring sin rådgivende rolle for sønnen Jonas, og det kostede en mundkurv. Foto: Lars Poulsen

Især fyringen af Per Wind forekommer tudetosset.

For en ting er det følelseskolde signal til fanskaren, der på de sociale medier har reageret med alt fra uforståenhed til direkte afsky.

Noget andet er, at det næppe booster spillehumøret hos hans søn, klubbens største salgsaktiv Jonas Wind.

For det tredje kan der ikke være den store besparelse i fyringen af en 66-årig, der efter 22 års ansættelse som først målmandstræner og siden som vellidt holdleder må have en opsigelsesperiode, der næsten flugter med hans pensionsdato.

Per Wind, der især tager sig af forberedelse til kampe og rejser, men som også har en funktion som stemningssætter i truppen, kom ganske vist galt afsted, da han sidste år udtrykte sig lidt for åbent om sin egen rolle som karriererådgiver for sin søn, men den sag blev håndteret, og siden har han haft mundkurv på.

Mikael Antonsson vendte i 2014 tilbage til FCK som spiller og blev siden en del af staben omkring holdet. Foto: ndrew Boyers/Ritzau Scanpix

’Anton’ har især udfyldt en meget stor rolle med at integrere klubbens mange udenlandske spillere. En slags velfærdsofficer med det nok så omtalte klub-DNA.

At nyheden om de to fyringer nåede offentligheden via medierne, ligner endnu et klokkerent selvmål af ledelsen, som proaktivt kunne have formuleret sig ud af den forventede storm.

Måske er den ligeglad, men den står stadig tilbage med et forklaringsproblem af de store. Ikke mindst overfor de loyale fans, som nok skal vide at ytre sig om sagen under søndagens hjemmekamp mod Viborg.