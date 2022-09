FCK'er er rejst: Gennemgår lægetjek i dag

Pep Biel er ved at færdiggøre de sidste detaljer, inden han kan tørne ud for Olympiakos.

Det skriver de græske medier eleftherostypos.gr og novasports.gr, da den spanske offensivspiller er landet på græsk jord sent onsdag aften (klokken 21.40).

Herfra er det planen, at han skal gennemgå det obligatorisk lægetjek i dag torsdag, og derefter vil han skrive under på en aftale med Olympiakos for de kommende fire år, som Tipsbladet tidligere har fortalt.

Det græske transfervindue har længere åbent end det danske, da det først smækker i 15. september. Derfor kan Olympiakos godt vente til i dag med at gennemføre de sidste detaljer.

Tirsdag aften kom det frem i flere danske medier, at FC København havde solgt Pep Biel til græsk fodbold, hvor Olympiakos betaler 45 millioner kroner for at erhverve ham. Det er deres dyreste indkøb denne sommer ifølge novasports.gr.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pep Biel scorede hattrick, da FCK slog Brøndby i august. Foto: Lars Poulsen

Aftalen kan ende med at beløbe sig til endnu flere penge til FC København på grund af flere præstationsafhængige bonusser, skrev græske medier onsdag.

Går alt efter planen, får Olympiakos en brandvarm spanier til klubben, da han har scoret seks mål i syv Superliga-kampe, som blot er en fortsættelse af hans flotte seneste sæson.

Olympiakos har indledt den nye sæson med en sejr og en uafgjort i ligaen, mens man er en del af Europa League, hvor Pep Bial kan se frem til at spille mod Nantes, Qarabag og Freiburg i løbet af efteråret.

I FC København blev det til lidt over 100 kampe, 32 mål, 28 asissts og et dansk mesterskab inden sommerferien. Aftalen med FCK stod til at udløbe i 2024.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Følg Ekstra Bladets store livedækning af transfervinduet her.