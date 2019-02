FCK'er forstår ikke kritik

FC København storskuffede mandag aften i Telia Parken, da guldkandidaterne bare fik 1-1 mod oprykkerne fra Vendsyssel, der tilmed var en mand i undertal i hele anden halvleg.

Selv om der offensivt ikke blev skabt nok for Ståle Solbakkens mandskab, var det i defensiven, at tipsbladet.dk efterfølgende vurderede, de største problemer var. Målmand Jesse Joronen lavede et fælt drop, der kostede to point.

Han var dog ikke den eneste, der kostede og spillede en helt igennem sløj fodboldkamp. Det gjorde forsvarsspiller Sotirios Papagiannopoulos også. Selv om Vendsyssel ikke kom frem til meget, var det ved at blive farligt i mange tilfælde, hvor svenskeren, der også har græsk pas, var involveret. Blandt andet begik han et unødvendigt og klodset straffespark, da han satsede alt i en tackling over for Lucas Jensen, der var helt ude i den ene side af feltet og på vej mod baglinjen. Klart straffespark, som Vendsyssel endte med at misbruge.

Få minutter senere skulle Papagiannopoulos nok være glad for, at selvsamme Lucas Jensen var uden for feltet, da noget nær det samme gentog sig. Denne gang bragte han også Lucas Jensen ned. Frispark i en farlig situation. Heller ikke alle afleveringer sad lige i skabet for den overtændte og agressive forsvarsspiller, der dog 'spillede sig lidt op i anden halvleg', fordi der ganske enkelt ikke var noget at forholde sig til i forhold til Vendsyssel, der stod defensivt.

Indtrykket, han efterlod, var dog ikke positivt.

- Den tidligere Östersunds-spiller har endnu ikke vist noget, der minder om det niveau, man skal have for at spille i FC København. Det var mandag aften en svensk-græsk tragedie for Papagiannopoulos - noget, der også er en rammende beskrivelse for hele hans tid i dansk fodbold, for han har ganske enkelt ikke leveret, skrev tipsbladet.dk blandt andet i vurderingen fra kampen.

Nu afviser den 28-årige forsvarsspiller dog kritikken fra tipsbladet.dk. Det gør han i et interview med Fotbollskanalen.se.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, ved jeg ikke, om de så samme kamp, som jeg gjorde. Jeg var involveret i en situation, som gav et straffespark, og det var det. Ellers tror jeg, de havde ét skud på mål, så jeg forstår ikke deres kritik, men jeg tænker heller ikke så meget om det, siger FC Københavns forsvarsspiller og forklarer om kampen:

- De skabte næsten intet. De havde ét skud, og det scorede de på. Siden fik de en mand udvist, og vi pressede på for at få sejren. Vi havde bolden meget, og de havde den slet ikke.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ståle virker heller ikke helt tilfreds med præstationen fra Papagiannopoulos. Foto: Jonas Olufson

Tipsbladet.dk var i øvrigt ikke det eneste medie, der gav Sotirios Papagiannopoulos kritik efter kampen. Ekstra Bladet gav ham karakteren 1 på en skala, der går til 6, hvor 6 er det bedste, man kan få. I BT fik han karakteren 4 på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste. 4 var den dårligste karakter hos FCK - samme karakter fik målmand Jesse Joronen i øvrigt.

Efter opgøret sagde Ståle Solbakken om Sotirios Papagiannopoulos præstation.

- I første halvleg var han alt, alt for overtændt. Det blev bedre, men han var alt for overtændt.

Tipsbladet.dk ville gerne have talt medSotirios Papagiannopoulos efter opgøret mod Vendsyssel FF, men forsvarsspilleren var til behandling og kom derfor ikke op fra omklædningsrummet til de ventende pressefolk.

Se også: Udgik med skade: FCK-profil misser tre kampe

Se også: Vestager underkendt: Real Madrid og Barcelona slipper for straf

Se også: Godt nyt efter FCK-nedtur: Stjernen er tilbage