FCK'er med pasproblemer: - Hvem fanden er han?

FC København havde ingen problemer med at køre Randers FC over søndag eftermiddag.

Heller ikke uden holdets nye kantspiller Luther Singh, der ikke var med i Kronjylland.

Luther Singh befinder sig nemlig stadig i Sydafrika, hvor han har været med det sydafrikanske landshold. Han venter angiveligt på at få et nyt pas, så han kan derfor ikke rejse ud af hjemlandet lige p.t.

FCK's cheftræner, Jess Thorup, tog situationen med ophøjet ro, da han blev spurgt til pasproblemerne efter kampen i Randers.

- Luther Singh? Hvem fanden er han?

- Nej, jeg har svært ved at udlægge teksten, for jeg har helt bevidst valgt at holde mig ude af den sag. Jeg kan ikke gøre noget ved det alligevel, så Peter Christiansen og Daniel Rommedahl arbejder på højtryk for at løse det, sagde Jess Thorup.

Jess Thorup tog ikke så tungt, at 'administrative problemer' holdt Luther Singh ude mod Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Men vi er vel enige om, at det virker ret uprofessionelt, at man ikke har sine paspapirer i orden?

- Tjo, jeg kender som sagt ikke sagen i detaljer. Jeg ved bare, vi har ringet til ham for at få det løst og sendt ham træningsprogrammer, så han kan holde formen ved lige. Jeg glæder mig da til, at han dukker op igen, lød det med et skævt smil fra Jess Thorup.

24-årige Luther Singh har ni landskampe under bæltet for Sydafrika. Han kom til FCK fra Braga inden denne sæson og har hidtil spillet 29 minutter for løverne.

