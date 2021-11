FCK'er stadig indlagt: - Det holder vi internt

FCK's Luther Singh er fortsat indlagt på hospitalet.

Københavnerne fortalte lørdag i en nyhed på klubbens hjemmeside, at den 24-årige sydafrikaner efter flere dages sygdom var blevet indlagt til yderligere undersøgelser og observation.

Træner Jess Thorup blev efter 0-0-kampen i Silkeborg spurgt ind til Singhs situation, men var ikke for meget for at tale om, hvad den sygemeldte sydafrikaner helt konkret fejler.

- Det holder vi internt. Mens vi var i Grækenland, opstod der yderligere symptomer i forhold til noget sygdom, og derfor valgte man at indlægge Luther til yderligere undersøgelser og observationer.

- Hvad der er kommet ud af det, kan jeg ikke sige mere om.

Sportsdirektør Peter Christiansen har tidligere udtalt sig i kritiske vendinger om sin egen erhvervelse.

- Er han stadig indlagt?

- Ja.

- Har I en fornemmelse af, hvornår han bliver udskrevet?

- Nej, og som sagt jeg kan ikke sige ret meget andet, end han er ved at blive undersøgt. Så må vi se, hvad udfaldet bliver af det.

- Fik han det bare lige pludselig dårligt?

- Han har været under observation længe, og på et tidspunkt når man til et stadie, hvor man siger, at nu skal vi have lavet yderligere undersøgelser.

- Derfor valgte vores læge at indlægge ham. Mere dramatik er der ikke i det. Vi skal være sikre på, hvad vi skal håndtere, og derfor har vi overladt det til sygehusvæsenet.

- Men det er vel klart, at han ikke spiller mere på denne side af nytår?

- Det er det formentlig nok, uden jeg kan sige det 100 procent. Lige nu handler det om, at han skal blive frisk og klar igen, siger Jess Thorup.

Luther Singh kom i august fra portugiske Braga, men har blot fået syv kampe for sin nye klub og haft en meget problematisk start i FC København.

