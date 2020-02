FCK'er vil møde barndomsven: Kom så med Christian

Rasmus Falk håber, at han i Europa Leagues 1/8-finale kommer til at møde Christian Eriksen

GLASGOW (Ekstra Bladet): Rasmus Falk krydser fingre for Inter …

FCK’s stærke midtbanespiller håber, at FC København bliver parret med italienske Inter, når der fredag kl. 13 trækkes lod til 1/8-finalen i Europa League i schweiziske Nyon.

Og der er en særlig grund til, at Falk gerne tager et par kampe mod Milano-klubben. Han vil gerne prøve at møde barndomskammeraten Christian Eriksen.

De to voksede op i Middelfart sammen og spillede også - med stor succes - ungdomsfodbold på samme hold i OB. Men de har aldrig prøvet at stå over for hinanden.

- Jeg vil rigtig gerne prøve at møde Christian. Det kunne være fedt, sagde Rasmus Falk, der med en flot assist i forbindelse med Pep Biels 2-1-scoring havde sin store andel i, at FCK sendte Celtic ud.

Rasmus Falk jubler efter triumfen på Celtic Park. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Nu kan de danske mestre møde hold som Manchester United, Sevilla, Leverkusen og altså Inter i den kommende runde.

- Jeg kommer aldrig til at sige, at vi ikke har en chance mod nogen af de hold, vi kan trække. Vi vil gerne måle os med de bedste og give dem en kamp.

- Vi ved godt, at vi ikke er favoritter, men vi vil gerne gøre det til en kamp mod alle, sagde Rasmus Falk.

Inter er på papiret en af de sværere lodtrækninger, men for Falk trækker det at møde den jævnaldrende barndomsven fra Middelfart.

- Det ville være en god historie, og det kunne være sjovt med et match up med ham. Vi skriver og snakker sammen engang imellem.

- Når Christian er i Odense om sommeren, har vi mulighed for at se hinanden, og der kommer nok en besked, hvis vi trækker hinanden, lød det med et grin fra Rasmus Falk.

Der er ingen seedning eller landebeskyttelse ved lodtrækningen, og FC København kan altså møde samtlige hold, der er tilbage i turneringen.

Det kan faktisk betyde en tur til Glasgow igen om to uger, da Rangers også er klar til 1/8-finalen.

Dem kan FCK trække Basel (Schweiz) Getafe (Spanien) Istanbul Başakşehir (Tyrkiet) Inter (Italien) LASK (Østrig) Leverkusen (Tyskland) Manchester United (England) Olympiacos (Grækenland) Rangers (Skotland) Roma (Italien) Sevilla (Spanien) Shakhtar Donetsk (Ukraine) Wolfsburg (Tyskland) Wolverhampton (England) Frankfurt (Tyskland) eller Salzburg (Østrig) * Der trækkes lod fredag kl. 13. 1/8-finalen afvikles 12. og 19. marts. * De to holds opgør blev udsat til fredag

