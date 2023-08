FCK'ere hylder Højlund: - Hvem havde troet det?

Der skal gå rigtig meget galt, hvis Rasmus Højlund ikke kan kalde sig Premier League-spiller inden ugen er omme.

Onsdag bekræftede Manchester United over for Ekstra Bladet, at den 20-årige dansker er i Manchester, hvor de forventer at præsentere ham på lørdag i forbindelse med en træningskamp mod RC Lens.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Rasmus Højlunds tidligere holdkammerat i FCK Kevin Diks jubler over det store skifte.

- Jeg er glad på hans vegne. Da han var yngre, var det en smule svært for ham, men nu kan du se, hvordan tingene kan ændre sig i fodbold.

- Hvis du tror på dig selv, og trænerne og holdene, du spiller på, tror på dig, kan alt ske, siger Kevin Diks, der ikke havde set den komme for to år siden, da Højlund kæmpede med at spille sig på holdet i hovedstadsklubben.

- Se på ham nu. Han er snart Manchester United-spiller - hvor vildt er det ikke? Hvem havde troet det, da han var her for nogle år siden?

- Alt, jeg kan sige, er, at jeg er stolt af ham, og at han helt sikkert kan være stolt af sig selv, siger FCK-backen.

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Også FCK's anfører Rasmus Falk glæder sig på Rasmus Højlunds vegne.

- Det er et stort skifte, og det er kanonflot. Det bliver spændende at følge med i, siger han.