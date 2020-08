FCK'ere på slap line før skæbnekamp

Der skal også være plads til leg, smil og et stort grin, selv om man er professionel fodboldspiller.

Det er utroligt, hvor stor en glæde en læderbold kan skabe mellem mennesker.

Da Ståle Solbakken havde afblæst den alvorlige del af programmet: Træningen forud for onsdagens Europa League opgør mod tyrkiske Istanbul Basaksehir, tog Carlos Zeca og forsvarsspilleren Sotirios Papagiannopoulos sig et frirum med FCK-kaptajnens to uger og en kammerat.

I næsten en halv time løb de rundt og hyggede sig i selskab med kaptajnens to piger og en kammerat. Og det gav store smil på læberne hos FCK-kaptajnen, der med glæde kunne konstatere, hvordan hans to piger hyggede sig i den danske sommervarme.

Onsdag bliver det alvor for Carlos Zeca, der skal forsøge at føre FCK i en europæisk kvartfinale for første gang nogensinde. Udsigterne for Sotirios Papagiannopoulos er formentlig en plads på bænken, fordi han aktuelt ikke er Ståle Solbakkens førstevalg i det centrale forsvar.

