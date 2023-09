FCK's CL-program fastlagt: Starter på udebane

FC Københavns lodtrækning til Champions League har lidt været som at pisse i bukserne.

Til at starte med er det fedt, at stjerner fra Bayern, Manchester United og Galatasaray kommer en smuttur til Parken, hvor der uden tvivl bliver udsolgt på rekordtid.

Men til trods for den rare fornemmelse over at være med i det fineste selskab, så lugter der stadig lidt. Lidt af en tur i Europa League på tredjepladsen- eller en placering i den europæiske skammekrog på fjerdepladsen for FC København.

For det er nogle tunge drenge, der venter i efterårets Champions League-turnering.

Og nu er programmet fastlagt.

Det europæiske københavner-eventyr eller mareridt starter 20. september ude mod Galatasaray.

Frygter ikke storhold

Men FC København kommer - ifølge dem selv - ikke sovende til det fineste fodboldselskab.

Løverne rejser i hvert fald starstruck til Manchester eller Bayern München.

- Vi er her ikke bare for at kigge på Old Trafford og Allianz Arena, udtalte Viktor Claesson tidligere til Ekstra Bladet i forbindelse med lodtrækningen.

- Det er vigtigt, at vi spillede kampe sidste år mod City, Sevilla og Dortmund. Vi er vant til det, og vi viste, at vi er stærke, specielt hjemme i Parken.

Så må tiden vise, om det er velplaceret selvtillid eller faretruende stjernenykker fra de danske mestre.

Kan du huske dengang i 2006?

Og som de helt skarpe FCK-fans vil påpege, så var der vist også en legendarisk kamp i 2006, hvor FCK på et kluddemål af svenske Marcus Allbäck vandt 1-0 over de senere semifinalister Manchester United.

Det er selvfølgelig fortid nu, og der er ingen af spillerne fra 2006 tilbage i truppen. Men ikke desto mindre har FC København igennem tiden også vist fornemme takter mod mange større hold igennem tiden i europæisk sammenhæng.

Så når der står Bayern München og Manchester United på menuen på kolde efterårsaftener i oktober og november, er det ikke helt utænkeligt, at der lurer et overraskende resultat eller to fra de danske løver.