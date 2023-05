FCK's dilemma: Stjerne-indkøb lurer

FC København jagter en forstærkning til midtbanen, og her står to danske stjerner højt på listen. Men hvem af dem bliver det?

Der er noget, der tyder på, at FC København fra næste sæson har en ny, langhåret gut rendende rundt på midtbanen.

Men bliver det de unge, lyse lokker eller det mørke, erfarne garn?

Det er et af de spørgsmål, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver overvejet i FCK lige nu.

For med Carlos Zecas forventede afgang til sommer er der efterladt et hul på den centrale midtbane, og det kunne meget vel blive udfyldt af Mads Bidstrup eller Thomas Delaney.

Mads Bidstrup stråler i FC Nordsjælland, men alligevel tyder det ikke på, at han skal forsøge at spille sig på holdet i Brentford. Foto: Tariq Mikkel Khan

I spil i FCK

Lige nu har 22-årige Mads Bidstrup mest af alt fokus på at forsøge at snyde FC København for et dansk mesterskab sammen med FC Nordsjælland, men på trods af det har Brentford-lejesvenden alligevel haft tid til at erklære sin kærlighed over for sin tidligere klub.

Ad flere omgange har han talt særdeles varmt om både cheftræner Jacob Neestrup og klubben, hvilket også er blevet bemærket på ledelsesgangene i FCK.

Under alle omstændigheder ligner det ikke et retur til Brentford for den unge Superliga-profil. Det mener journalisten Jay Harris, der følger Brentford indgående for mediet The Athletic.

- Det er blevet bemærket i Brentford, at Mads Bidstrup har leveret flotte præstationer under sin udlejning i Danmark. Kommer han tilbage, vil han ikke blive fast mand i Brentford. Han vil i langt højere grad være en trupspiller, der vil styrke bredden.

Det tidligere FCK-talent blev som 16-årig solgt til RB Leipzig. Foto: Emil Agerskov

- Derfor vil det ikke være overraskende, hvis Bidstrup finder en anden klub til sommer, hvor han kan få fast spilletid i fremtiden, siger Jay Harris til Ekstra Bladet.

Mads Bidstrup skal ellers efter planen tilbage til Brentford efter sæsonen. Han har en kontrakt med Premier League-klubben frem til sommeren 2024, ligesom klubben har en option for yderligere to år.

Men den option tyder det ikke på, at Brentford kommer til at udnytte, hvilket også betyder, at Bidstrup ifølge Ekstra Bladets oplysninger er i spil som ny FCK-spiller.

Delaney-retur spøger

Men mens Mads Bidstrup ser ud til at være en mulighed for FC København, er der en anden, der spøger i kulissen.

Og det er ikke hr. hvem som helst.

Thomas Delaney er flere gange blevet rygtet hjem til den danske hovedstad, og både han og FCK har flere gange offentligt givet udtryk for, at en genforening kommer til at ske en dag.

Thomas Delaney endte som en vaskeægte fan-darling i FC København, inden han i 2018 blev solgt til Werder Bremen. Foto: Jakob Jørgensen/Polfoto

Den 31-årige landsholdsspiller, der er ejet af Sevilla, er lige nu udlejet til Hoffenheim, men her befinder han sig ude i kulden.

Derfor skal der ske noget med den danske stjerne, der meget vel snart kunne være klar til at vende hjem igen. Han har kontrakt med Sevilla frem til sommeren 2025. Meldingen fra det spanske er, at Delaney vil koste 18 mio. kr. ved et salg i sommerpausen.

Udfordringen

Fælles for de to midtbanespillere er, at det ikke kun er op til dem selv og FC København.

De er begge ejet af klubber, der helt sikkert vil gøre sit for at tjene en skilling på dem, og flere ting skal derfor gå op i en højere enhed, hvis en af de to skal ende hos Superligaens førerhold.

Én ting er sikkert. FC København har både Mads Bidstrup og Thomas Delaney i kikkerten.

Så er spørgsmålet bare, hvem af dem der står i Parken til sommer.